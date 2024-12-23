Baby V.O.X完整體重出江湖！40歲尹恩惠狀態好到像現役，當年出道僅15歲！

年度歌謠界盛典之一，《2024 KBS歌謠大祝祭》20日舉行，90年代出道的一代女團Baby V.O.X驚喜登台引爆話題，話題已延燒好幾日！

Baby V.O.X完整體，五成員金倚枝、李姬珍、沈恩珍、簡美妍與尹恩惠登上《2024 KBS歌謠大祝祭》，重現〈Get Up〉、〈偶然〉表演，還和後輩KISS OF LIFE合作〈Killer〉，時隔14年合體活動激動粉絲們！Baby V.O.X表演不僅登X熱門，YouTube影片亦迅速破百萬，目前還是《2024 KBS歌謠大祝祭》最熱門表演！



許多「老粉」都浮出水面，網路上留言包括「不是，要提前說會出現我們才會看到啊……不是不知道吧，下班後就要睡覺了嗚，88年生的來了」、「孩子們，傳說中90年代的女團還能維持這樣的美貌，真是了不起」、「沒想到2024年還能看到有尹恩惠的完整體Baby V.O.X舞台……再看一次也覺得瘋了」、「姐姐們依舊很漂亮」、「時代沒追趕上姐姐」……

「很高興看到Baby V.O.X舞台的理由是，每個人都沒有發生事故、沒有不合，又用這麼好的舞台和大家打招呼，可能是（成員）都上了年紀又結婚生子，還能展現非常優秀的表演」、「坐在那裡的觀眾都是小孩……現在看到表演多麼讓人想起往事，嗚嗚，要是80、90年代坐在那裡的話，肯定會出大事」……等等，還有人敲碗知名頻道《dingo music》快點製作Baby V.O.X的《Killing Voice》節目！

從現年45歲的金倚枝與李姬珍、43歲的沈恩珍、42歲的簡美妍到40歲的尹恩惠，外貌到歌舞都有人稱讚狀態極佳，例如「金倚枝離開演藝圈很久了，非常漂亮，現在反倒印象比在役時更好了……尹恩惠像現役一樣」、「簡美妍還像20歲後半真是瘋了，讓人震驚的美貌……」、「簡美妍和金倚枝瘋了，李姬珍尹恩惠也很漂亮，特別是簡美妍美瘋了顆顆顆」、「李姬珍歌怎麼唱得這麼好，嗓音魅力爆發」……等等。

討論度最高的還是15歲就從Baby V.O.X出道，後來往演員發展以《宮》（宮野蠻王妃）及《咖啡王子1號店》紅遍亞洲的尹恩惠，尹恩惠的直拍影片點閱率最高，大家都很開心看到尹恩惠重回舞台，不斷稱讚她就像現役愛豆，和後輩一同表演毫無違和甚至還是最亮眼！網讚「和後輩們在一起也很突出，音色也變好了，繼續當歌手也不錯」、「舞姿、身材、美貌、氛圍真是絕了，扼殺現役偶像……姐姐以這個為起點重新積極活動吧」、「尹恩惠真讓人哽咽」、「一如往常的尹恩惠看起來真好，希望身為演員再次活躍的日子也到來」、「尹恩惠當五代愛豆Center也可以」……。



▼回顧當年的Baby V.O.X及20年時空比較



由於Baby V.O.X出道時還沒有「直拍」產物，許多粉絲也很感動Baby V.O.X竟然有了直拍影片，不過最重要的還是KBS竟能讓Baby V.O.X重組，大家都很感謝並讚嘆KBS的企劃能力。順帶一提，一代團流行氣球應援，Baby V.O.X這次都有現今流行的應援手燈（應援棒）了！（據說是粉絲們Baby Angels集資製作，成員們帶上節目算是認證了）



Baby V.O.X 1997年出道，尹恩惠是1999年取代謊報年齡的李佳麗而加入，2004、2005年沈恩珍尹恩惠相繼退團，2006團體宣告解散。2010全員曾在《金諪恩的巧克力》再次合體表演、2022簡美妍與尹恩惠一同上《認識的哥哥》談過往、2022‎尹恩惠組WSG Wannabe重當愛豆……都一再掀起回憶殺。然而，這兩年Baby V.O.X受邀上節目都缺尹恩惠一人，引發不合傳聞，當時有人替尹恩惠說話「成員都有聯繫且互相告知行程，尹恩惠僅是行程搭不攏」，如今合體算是破除不合謠言，成員們會後亦陸續發文表達感動心情。

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