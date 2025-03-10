尹恩惠的理想型「不菸不酒的男人」不存在？网：当然了有〈一个男人〉啊

近期热络活动的Baby V.O.X成员兼演员的尹恩惠，做客秋成勋脱口秀《Try? Choo-ry!》聊到理想型，继去年《KBS歌谣大祝祭》重回爱豆本业后又引爆话题啦！

一代女团Baby V.O.X去年底在《2024 KBS歌谣大祝祭》合体复出引爆话题，尤其是已40岁的尹恩惠状态仍相当佳‎，今年2月Baby V.O.X便重新活动录制2025年版本重录专辑，尹恩惠个人活动也再次热络。她做客秋成勋Netflix脱口秀《Try? Choo-ry!》聊到还有两个梦想欲完成，是发行个人专辑和结婚，本来就想早早结婚，但因接连的戏剧爆红――2006年《宫》、2007年《咖啡王子1号店》等，当时她才22、23岁――让她搁置结婚的愿望。



尹恩惠坦言十年没谈恋爱了，也戒酒过著「很虔诚」的生活（编按：尹恩惠虔诚信仰基督教），问她理想型是什么，她说喜欢有男人味、不菸不酒的男人，秋成勋听了马上皱眉叹气：「没有不菸不酒的男人！」



而这段影片在YouTube、IG、Theqoo疯传，‎Theqoo有网友截图这段对话后说：「『男人味』、『不喝酒』、『不抽菸』，还有说没有那种人的大叔……好像有耶……」网友都get到原Po的意思，留言「有〈一个男人〉」、「当然了！」、「（捂住耳朵）」、「不是有一个很省钱的人吗欧腻」、「从头到脚……都很可爱……」、「拿蛋白质饮料代替烧酒的一个男人」、「喜欢袋子吗」……等等。

大部分都没有点破是谁，但大家都心有灵犀知道是谁，那就是金钟国啊！歌曲〈一个男人〉与〈可爱〉的歌词、《X Man》捂住耳朵喊「当然了」名场面和台词、超级省钱只爱健身……而且大家都有跟上金钟国最新哏、‎最新称号「袋子大叔」，节俭到塑胶袋堆满也舍不得丢‎。也有不少人提到刘在锡或贴出刘在锡「姨母笑」哏图，因为刘在锡可是最爱撮合两个人啊！



▼3年前《Running Man》直接剪出「尹恩惠」三个字的合辑影片，目前已达888万观看次数



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