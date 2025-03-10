【長文】金賽綸家人首次接受採訪，痛指李鎮浩「連環殺人魔」逼死女兒、葬禮期間也來電騷擾：「每一天都是地獄」

演員金賽綸2月16日突然離世，享年25歲，引起全網震驚。今日，韓媒《日刊體育》刊登了金賽綸家人獨家專訪，金父悲憤指出李鎮浩等無良網紅和搬運媒體令金賽綸非常痛苦，全家人彷彿一起活在地獄之中，每一次李鎮浩發佈新的影片，都令金賽綸痛苦到試圖輕生。

金賽綸多次因李鎮浩尋死

金父悲痛嘆道，金賽綸因為李鎮浩的影片非常痛苦，多次嘗試輕生：「每當那樣的影片和報導出現，她都做了很多次嘗試。不知有多少次，背著那樣的女兒跑去急診室。然而，最終還是沒能守住她。」

金賽綸家人透露，李鎮浩影片中有一個打電話給金賽綸的片段，因為金賽綸當時換了號碼，李鎮浩於是嘲諷她換了電話號碼，問這是自省演員該有的態度嗎？金賽綸家人痛哭道：「就在那一天，金賽綸試圖做出極端選擇。」



實際上，李鎮浩今年1月8日發佈了名為《金賽綸又秒刪貼文…引發結婚猜測後消失？ 親自聯繫後的結果是》的影片，片中李鎮浩說：「兩周前還能聯絡的號碼，經過這次爭議好像都刪除了呢。金賽綸的一系列行為缺乏對於自我反省的真誠度、缺乏作為知名藝人最基本的責任感，導致大眾持續對她失望並背離。」

金父：「我女兒有接李鎮浩電話就是有在反省，沒接就是沒在反省嗎？他們不知道，賽綸因為李鎮浩的影片和原樣搬運的媒體，承受了多麼巨大的痛苦。」

一個月後金賽綸離世，李鎮浩立即將所有影片轉為不可見，並對媒體稱此舉是出於對她的悼念。



葬禮期間李鎮浩多次來電

金父憤怒稱，李鎮浩在守喪期間、出殯翌日及第三天都有打來電話，詢問金賽綸靈骨塔位置。金父透露，韓國藝人自殺預防協會所長權永燦弔唁金賽綸之後接到李鎮浩電話，對方詢問金父是否有說過「金賽綸因為李鎮浩而痛苦」；出殯次日，金父也接到某記者致電詢問同樣的問題。

回過神來後，金父疑惑對方是如何獲知他的號碼，同時擔心李鎮浩惡意使用通話錄音，對外聲稱他已向金賽綸家人道歉。



金賽綸家人痛斥無良媒體

金父痛斥對李鎮浩影片進行詳細和煽動性報導的媒體：「連最基本的職業道德都沒有嗎？ 把人逼上絕路，只為了增加幾次點閱率就算了嗎？」金父稱這些報導令金賽綸極度痛苦，到了無法呼吸的程度。另一名家人補充說：「賽綸因為李鎮浩的影片，每一天都是地獄。」

金賽綸家人表示，金賽綸酒駕確實有錯，所以在暫停活動反省期間做了很多兼職，例如咖啡廳、花店等等，竭盡努力活下去。 金賽綸PO到SNS的咖啡廳不是她兼職的地方，是去朋友工作的地方幫忙時拍的，卻被李鎮浩形容為「兼職cosplay」「自稱兼職」。然而，沒有一家媒體在報導前進行過事實確認：「真的太過分了，大家唯獨對賽綸真的太過分了。」



所謂經紀人與金賽綸不熟

李鎮浩在金賽綸出殯當天發佈影片，稱之前上傳的影片都是為了幫助金賽綸重回演藝圈，且與所屬社人士經過商議、用意良善。金父反駁稱，金賽綸的朋友都在努力守護她，李鎮浩所說的經紀人並非負責金賽綸的經紀人，只和金賽綸母親短暫見過兩次面而已。



黑髮人送白髮人

金賽綸家人表示，一家人度過了漫長的如同地獄的時間：「講話當然很容易，為什麼不24小時守著她呢？ 為什麼不送去精神病院呢？ 有一次工作時聽到賽綸的消息，急忙趕回去，路上出了交通事故，沒好好接受治療就馬上離開了。」

金父表示，李鎮浩和網路媒體的作為破壞了一整個家庭，堅決無法原諒，亦擔憂剩餘的家人要一輩子背負汙名：「網上有人發影片說去金賽綸靈骨塔打開骨灰盒看過，說金賽綸家人把她賺的錢揮霍一空。我們難道要對每一個假新聞都做出澄清嗎？ 就算我和賽綸媽媽能承受，賽綸的兩個妹妹要怎麼辦？一輩子被不認識的人指指點點嗎？」

金父很想打電話給李鎮浩澄清事實、破口大罵，卻又擔心被他錄音利用，只好獨自承受憤恨。為了守護剩餘的家人，他已決定採取法律措施。



「連環殺人魔」

採訪結束後，記者深夜收到金父發來的長文簡訊：「您知道連環殺人魔嗎？ 我們已經死了。哪個父母在送走心愛的小孩先離開人世之後還能活下去呢？ 雖然為了剩下的孩子們一直在堅持，可是壞念頭一直不斷湧上來。尤其媽媽總是在自責。 我也同樣痛苦。 請幫幫我們，讓我們至少有一次講出真相的機會。」



*報導原文：https://isplus.com/article/view/isp202503100061，https://isplus.com/article/view/isp202503100062，https://isplus.com/article/view/isp202503100063

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