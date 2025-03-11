Disney+《寶物島》收視率再刷新自身紀錄！比起朴炯植網友點名「他」根本全劇最難演

Disney+上半年重點大劇《寶物島》一集比一集精彩！而收視率更是再度刷新自身紀錄，最新一集第六集已經來到全國收視率11.2%創新高，首都圈更是首度來到雙位數。失憶後的朴炯植持續遭到各界追殺，而他也逐漸拾回過去記憶，這過程中的緊張刺激感讓網友直冒手汗！然而比起朴炯植，網友更點名「他」的戲份也相當重要，其中心境轉變更不亞於朴炯植！

朴炯植的失憶演技

當然不少韓劇都會有失憶梗，但要表現得跟原先的人設完全不同可說是一大考驗。《寶物島》中飾演大山集團會長秘書室對外合作組長徐東柱的他，從第一集開始就是精英般的存在，過目不忘、所有事情都搶先一步幫會長先打理好，甚至連女婿許壹導（李海英飾演）陷入麻煩都是徐東柱挺身而出解決。在面對多年女友呂誾男（洪華蓮飾演）也總是電力十足。不過在失憶之後，他彷彿局外人般背上背包就四處遊晃，看見陷害他的人也會面露笑容，喝下昔日稀鬆平常的生雞蛋立刻露出嫌惡的表情，超脫的模樣彷彿換一個人出演，八色鳥演技也讓網友再次讚嘆朴炯植出神入化的角色詮釋。



「他」榮登全劇最難演

除了朴炯植之外，網友坦言李海英飾演的大山能源社長「許壹導」可說是與朴炯植難演程度不相上下，許壹導不僅要安撫自己的岳父，同時也是大山集團會長車強千忘記金庫密碼之苦，同時還被最大BOSS廉張先（許峻豪飾演）持續威脅要徐東柱還回2兆元。許壹導在蠟燭兩頭燒的情況下也要自保，免得自己成為一顆棄子。不少人直言許壹導每天雙面人的生活如坐針氈，就像在走鋼索一樣，逗趣稱難怪要常常健身運動，不然真的不能承受如此心累的人生！



工秘書與成賢？

原先故事發展都圍繞在徐東柱進入大山集團後碰到的危機，不過在最新兩集中，他的秘密身世也已經成為一大看點！從小就在孤兒院長大的他，後來以徐東柱的名字展開全新生活，然而在他失憶之後，卻不斷對外說自己叫做「成賢」，但聽到這個名字後反應最大的不是車強千一家人，反而是服侍車強千的工秘書嚇到差點暈倒。隨後車強千女兒車德熙（金正蘭飾演）還跑來跟工秘書說「那個孩子已經死了！」而徐東柱也說自己小時候也有失去過記憶一次，難道工秘書與徐東柱之間有親情？原來徐東柱與呂誾男是親戚關係？讓人好奇的故事發展，火速掀起劇迷議論。



《寶物島》即將進入最高潮！

既然這部劇主打暗黑復仇劇，當然「復仇」的元素要夠有震撼力才行！在最新集數中，廉張先為了讓徐東柱趕快找回記憶，表示「因衝擊而喪失的記憶，就要用更強烈的衝擊把它找回來。」方法竟然是讓徐東柱目睹唯一的親姐姐阿涅斯修女（韓智慧飾演）車禍身亡！在這一刻從小到大所有記憶一次都回來了，包含自己為何在失憶後第一時間自稱「成賢」，以及與呂誾男的過去，許壹導的海上追殺，還有廉張先的詭計，復仇之路將正式展開！未來徐東柱是否會直接攤牌，還是刻意隱藏自己記憶回來的事實？請一定要鎖定每週五六播出的《寶物島》！



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