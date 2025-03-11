Disney+《宝物岛》收视率再刷新自身纪录！比起朴炯植网友点名「他」根本全剧最难演

Disney+上半年重点大剧《宝物岛》一集比一集精彩！而收视率更是再度刷新自身纪录，最新一集第六集已经来到全国收视率11.2%创新高，首都圈更是首度来到双位数。失忆后的朴炯植持续遭到各界追杀，而他也逐渐拾回过去记忆，这过程中的紧张刺激感让网友直冒手汗！然而比起朴炯植，网友更点名「他」的戏份也相当重要，其中心境转变更不亚於朴炯植！

朴炯植的失忆演技

当然不少韩剧都会有失忆梗，但要表现得跟原先的人设完全不同可说是一大考验。《宝物岛》中饰演大山集团会长秘书室对外合作组长徐东柱的他，从第一集开始就是精英般的存在，过目不忘、所有事情都抢先一步帮会长先打理好，甚至连女婿许壹导（李海英饰演）陷入麻烦都是徐东柱挺身而出解决。在面对多年女友吕誾男（洪华莲饰演）也总是电力十足。不过在失忆之后，他彷佛局外人般背上背包就四处游晃，看见陷害他的人也会面露笑容，喝下昔日稀松平常的生鸡蛋立刻露出嫌恶的表情，超脱的模样彷佛换一个人出演，八色鸟演技也让网友再次赞叹朴炯植出神入化的角色诠释。



「他」荣登全剧最难演

除了朴炯植之外，网友坦言李海英饰演的大山能源社长「许壹导」可说是与朴炯植难演程度不相上下，许壹导不仅要安抚自己的岳父，同时也是大山集团会长车强千忘记金库密码之苦，同时还被最大BOSS廉张先（许峻豪饰演）持续威胁要徐东柱还回2兆元。许壹导在蜡烛两头烧的情况下也要自保，免得自己成为一颗弃子。不少人直言许壹导每天双面人的生活如坐针毡，就像在走钢索一样，逗趣称难怪要常常健身运动，不然真的不能承受如此心累的人生！



工秘书与成贤？

原先故事发展都围绕在徐东柱进入大山集团后碰到的危机，不过在最新两集中，他的秘密身世也已经成为一大看点！从小就在孤儿院长大的他，后来以徐东柱的名字展开全新生活，然而在他失忆之后，却不断对外说自己叫做「成贤」，但听到这个名字后反应最大的不是车强千一家人，反而是服侍车强千的工秘书吓到差点晕倒。随后车强千女儿车德熙（金正兰饰演）还跑来跟工秘书说「那个孩子已经死了！」而徐东柱也说自己小时候也有失去过记忆一次，难道工秘书与徐东柱之间有亲情？原来徐东柱与吕誾男是亲戚关系？让人好奇的故事发展，火速掀起剧迷议论。



《宝物岛》即将进入最高潮！

既然这部剧主打暗黑复仇剧，当然「复仇」的元素要够有震撼力才行！在最新集数中，廉张先为了让徐东柱赶快找回记忆，表示「因冲击而丧失的记忆，就要用更强烈的冲击把它找回来。」方法竟然是让徐东柱目睹唯一的亲姐姐阿涅斯修女（韩智慧饰演）车祸身亡！在这一刻从小到大所有记忆一次都回来了，包含自己为何在失忆后第一时间自称「成贤」，以及与吕誾男的过去，许壹导的海上追杀，还有廉张先的诡计，复仇之路将正式展开！未来徐东柱是否会直接摊牌，还是刻意隐藏自己记忆回来的事实？请一定要锁定每周五六播出的《宝物岛》！



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Disney+ 原创剧《宝物岛》每周五六 晚间10:30更新集数

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