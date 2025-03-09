IU＆劉寅娜為朴寶劍準備「隱藏攝影機」 IU偽裝成工作人員調麥克風、要簽名，朴寶劍完全沒發現

近日公開 YouTube 電台節目《You in Radio》中，由朴寶劍作爲嘉賓出演。

主持人劉寅娜、製作組和 IU 一起為朴寶劍準備了驚喜隱藏攝影機，劉寅娜問 IU 有信心嗎？IU 充滿自信地回答：「非常有信心！」還介紹自己準備了帽子、口罩和眼鏡，完美地僞裝成《You in Radio》的工作人員。



任務總共有「（在朴寶劍面前）調整麥克風、假裝是工作人員兼粉絲『昭熙』跟朴寶劍要簽名、打電話聽到很累」等三項。錄製前 IU 就進到攝影棚幫他調整麥克風，接著還進到攝影棚要朴寶劍簽名，但是...朴寶劍完全沒有察覺到她是IU 的事實。（期間 IU 還和朴寶劍的經紀人打招呼 XD）



之後進行的打電話的環節中，劉寅娜跟 IU 提到朴寶劍正在這裡，IU 驚訝表示：「哦？是今天嗎？」換朴寶劍接電話後 IU 也問他：「怎麼了？緊張嗎？」朴寶劍尷尬地表示：「很累！」接著... IU 就開門走進去：「為什麼很累？為什麼讓我們寶劍累？」朴寶劍看到 IU 後超慌張，還說完全沒懷疑剛剛要簽名的工作人員「昭熙」，還在上面寫了「感謝你的支持」，三個任務都成功了呢！



另外，IU 和 朴寶劍主演的《苦盡柑來遇見你》已經在7日上線4集，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛純和寬植一生的故事。藉著每週會上線4集，總共有16集。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞