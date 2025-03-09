JAY B單獨訪台TICC開唱：「我長得很帥〜我知道」服裝側面露出腰間透出性感腹肌

男團GOT7成員JAY B單獨訪台舉辦演唱會「《TAPE：RE LOAD》JAY B Concert in Taipei」，一身牛仔勁裝登台開場，他先是與大家問候，雖然與GOT7團體以及單獨自己都曾來過台北，今日還是難掩興奮心情，與台北的粉絲們見面。

曲風有些慵懶性感的JAY B在台上總是不斷詢問粉絲們是否聽得見他的歌聲，並且確認大家都知道應援的橋段，不過他希望大家能夠提高尖叫聲量，一直測試大家的喊叫聲，不過他也理解大家為了更投入他的歌聲中，可能一時會忘記要尖叫，但還是希望大家多多表現出熱情，讓舞台上的他也能夠感受到。



JAY B也嘗試許多不同的表演風格，有輕快的曲風也有性感舞蹈，發現似乎台下的粉絲們最愛他性感的表演，不過聽見大家的尖叫聲變小令他不太滿意，他還突然把麥克風放在地上直接往後台走去，作勢要離場，讓粉絲們大笑。台下粉絲們在他喝水的空檔也用韓文大喊著「你好帥！」讓他特別回應：「說我長的帥嗎？我知道」隨後又害羞地說「不好意思」，與粉絲們互動。



接下來他更換上了一套直接露出腰間的性感服飾，從側面看幾乎能看得見他訓練有素的腹肌線條，JAY B也笑著說當他知道要穿這件服裝的時候，有特別針對挖洞的這個地方練習側面仰臥起坐，更在舞台上模擬自己表演前加強的幾個運動動作，也對粉絲提到自己對於外貌管理相當注意，隨著年紀的增長也覺得有更多需要注意的地方，也期許自己在每次發行專輯的時候，都能讓粉絲們看到更帥的他。



JAY B在表演接近尾聲時表示，下次自己會再來的，請大家不要太捨不得他，不過每次都能夠與大家分享他的音樂，累積了很多美好回憶，感謝大家遠道而來，未來也希望再帶來更有趣更好聽的歌曲，期待大家繼續對他如常的喜愛。



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