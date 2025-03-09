漫改劇《再婚皇后》超強4大真人版選角！李鍾碩＆朱智勛飾演申敏兒「前後任丈夫」，李世榮挑戰反派惡女！

《再婚皇后》是根據同名人氣浪漫幻想網路小說改編的電視劇，由於小說非常受歡迎，之後又推出網路漫畫。

講述東大帝國完美的皇后娜菲爾，在得知皇帝丈夫想讓情婦成為皇后後選擇離婚，並決定「如果不能在這個地方當皇后，就在別的地方成為皇后」而展開的故事。自從決定確定電視劇化後，選角就備受關注。繼申敏兒、李鍾碩之後，朱智勛和李世榮也收到出演提案，正在積極討論中。



申敏兒有望飾演完美皇后、受到鄰國皇帝青睞的「娜菲爾」；李鍾碩有望飾演「海因里」一角，他是擁有可以與東大帝國相媲美的經濟實力，國力的西王國王子和王位繼承權者。他迷上了「娜菲爾」，想讓他成為皇后，與她志同道合，結下了夫妻之緣。



朱智勛有望出演東大帝國的皇帝、也是娜菲爾的第一任丈夫「索本修」，和娜菲爾有著戲劇化的矛盾，雖然是個壞男人，但卻被刻畫得很有魅力。2006年朱智勛因出演《宮—野蠻王妃》而爆紅，有望時隔多年再次出演宮廷劇，讓許多劇迷相當期待。



李世榮有望飾演「菈絲塔」，她是索本修狩獵時偶然發現的逃亡奴隸，進入皇宮不久就成為索本修的情婦，之後成為他的正宮。如果李世榮確定出演的話，那也是她首次挑戰反派惡女，很期待看到不同的面貌呢！



出演陣容一曝光，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「哇，選角照這樣下去真的好期待」、「都是穩定的主演級別啊」、「這些演員都一起出演？不會吧？」、「哇～看來是鉅作」、「聽說李世榮飾演反派角色，好新鮮啊」、「好久沒見到李鍾碩了..」、「比起選角，我更擔心的是要怎麼改編」、「李鍾碩和朱智勛兩個好像不太適合」、「我看了網漫，感覺選角選得很好」、「很好奇這個到底會拍成什麼樣」、「申敏兒太適合了」等等。

另外，電視劇《再婚皇后》由趙秀沅導演執導，趙秀沅導演過去曾與李鍾碩合作過《聽見你的聲音》、《皮諾丘》等人氣電視劇。

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