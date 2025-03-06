第18屆亞洲電影大獎：張東健 湯唯 同獲卓越亞洲電影人大獎

第18屆亞洲電影大獎宣布，本屆「卓越亞洲電影人大獎」將頒予兩位來自不同地區的影壇巨星，分別是（按英文姓氏排列）韓國「不老男神」、實力派演員張東健（장동건）和橫跨中韓、享譽國際的氣質女神湯唯。他們多年來以精湛演技和百變角色贏得無數讚譽，締造多部經典作品，為亞洲電影發展留下深遠影響。兩位將於3月16日親臨香港西九文化區戲曲中心，出席頒獎典禮接受榮譽，與影迷及業界人士共同分享得獎喜悅。

張東健表示：「能夠獲得這個獎，我感到非常榮幸，也很感謝亞洲電影大獎的肯定。三十多年的演員生涯能有這樣的認可，對我來說意義重大，讓我更有動力繼續前行。期待來到香港，和大家一起分享這份喜悅。」湯唯則分享：「非常感謝亞洲電影大獎對我表演的肯定與認可，香港一直是我的福地，很開心能再次回到這裡領獎。借此機會，我要感謝曾經合作過的每一位導演和夥伴，也特別感謝觀眾對我的支持與認可，讓我有幸獲得這個獎。」

張東健與港星多次合作 從外國製作中汲取經驗



張東健從影逾三十載，回顧演藝生涯時，坦言香港電影對自己有很大影響：「我的成長過程，不得不提香港電影。我人生第一部在戲院看的電影就是成龍的《醉拳》。到了80年代上高中時，香港電影幾乎充滿了我的青春，尤其是黑幫電影對我影響特別深。」他提到《英雄本色》系列、《倩女幽魂》、《至尊無上》，以及周星馳的喜劇，並讚嘆：「那時候的香港電影百花齊放，真的是黃金時代，至今仍深刻留在我心中。」





張東健其實早已跟香港電影結緣，跟不少港星都合作過。「我曾在陳凱歌導演的《無極》與張柏芝、謝霆鋒合作，後來又在《危險關係》與張柏芝再次合作。」他開玩笑說：「仔細想想，張柏芝是我唯一合作過兩部以上電影的女演員，這應該是緣分吧？」此外，他也特別提到：「我非常喜歡和欣賞梁朝偉，如果能和他合作，將會是我的榮幸，也一定會是很難忘的經歷。」談到最深刻的作品時，張東健提到：「就像《無極》，參與外國製作的電影對我的演藝生涯幫助很大。雖然有語言障礙，但我們向著同一個目標，能感受到一種親切感，也讓我對表演有更深的體會。」



未來繼續創作有趣作品 湯唯期待再拍港產片

湯唯獲得「卓越亞洲電影人大獎」絕對實至名歸，在表演路上，她一直勇於嘗試不同角色，無論是《黃金時代》中內斂而堅韌的蕭紅，還是《分手的決心》裡充滿神秘感的宋瑞萊，總能牽動觀眾情感。在分享得獎感受時，被問到未來是否想挑戰新的題材或創作崗位時，湯唯坦言目前仍會專注於表演，因為每一次演出都是一次全新的探索和突破：「每一個新角色都意味著一次挑戰，期待遇見不同類型的題材，我想要的是和有趣的人一起拍有意思的電影。」她認為，與好團隊合作、共同創造令人難忘的故事，才是最重要的事。

曾經在香港生活亦參與不少港片的湯唯，相隔一年再度來港與影迷見面，談到去年來港宣傳的經歷依然難忘：「當然很懷念！希望再有機會來香港工作，讓我可以 'improve' 我的廣東話，如果有香港的戲拍會很開心！」她自嘲廣東話還有進步空間，同時流露對香港影壇的親切感和期待。至於是否計劃再拍港產片？她幽默回應：「這個問題應該問導演們吧！等着香港導演們再來找我拍戲！」展現對未來合作的期待。







張東健簡介──韓流最具代表性演員之一



張東健於1992年透過MBC公開招募成為演員，正式踏入演藝圈。1994年，他憑藉校園青春劇《最後的勝負》以高達48.6%的收視率迅速走紅，讓他成為當時最受歡迎的新生代演員之一。他憑此劇奪得第30屆百想藝術大賞電視部門男子新人演技獎，並於1997年再度榮獲第33屆百想藝術大賞電視部門人氣獎。



2001年，他主演電影《朋友》，不僅是當時韓國最高票房的電影之一，更被譽為韓國黑幫片的經典代表，講述四位好友的成長故事和命運糾葛，至今仍深受影迷推崇。2004年，他主演的戰爭電影《太極旗飄揚：生死有情》，錄得1174萬人次觀影，令他成為「千萬演員」。他在片中飾演戰火中竭力守護弟弟的鎮泰，表演震撼人心，更令他奪得青龍電影獎最佳男主角，亦從此躋身為韓國影壇上最具代表性演員之一。



張東健的影響力不僅限於韓國，2010年他進軍海外市場，主演電影《黃沙劍影》。隨後，又憑藉浪漫喜劇《紳士的品格》回歸小銀幕，成熟幽默的魅力深受觀眾喜愛，成為當年熱門韓劇之一。近年來，他在動作驚悚片《V.I.P》中挑戰反派角色，並參演《屍落之城》及《非普通家族》，其中《非普通家族》更入選第48屆多倫多國際影展，作品持續在國際舞台上亮相。



湯唯簡介──從華語影壇到國際影后

湯唯畢業於中央戲劇學院導演系，於2004年憑電影《警花燕子》出道，並在2010年與張學友搭檔主演《月滿軒尼詩》。隨後，她憑韓國電影《晚秋》成為首位榮獲韓國百想藝術大賞電影部門女子最優秀演技獎的外國女演員，並接連摘下韓國電影評論家協會獎、釜山電影評論家協會獎等十多座最佳女主角獎項，成就非凡，在華語及韓國影壇大放異彩。

湯唯的演藝生涯累積了多部經典作品，從愛情片到歷史傳記，再到國際製作，她不斷嘗試新的角色與題材。2013年，她主演的《北京遇上西雅圖》以細膩動人的愛情故事打動觀眾，成為華語愛情片的票房代表作。2014年，她在許鞍華執導的《黃金時代》中詮釋民國作家蕭紅，並獲得香港電影金像獎及金馬獎最佳女主角提名。除了華語電影，她亦積極開拓國際市場，2015年與荷里活影星 Chris Hemsworth 合作，在美國導演 Michael Mann 執導的《黑客特攻》中挑戰全新角色。



近年來，她在不同類型的電影中展現多樣魅力，參演奇幻喜劇電影《捉妖記》和入圍康城影展的《地球最後的夜晚》。她在國際影壇的影響力也持續攀升，2021年與韓國電影大師朴贊郁合作，主演懸疑愛情電影《分手的決心》，憑此片橫掃青龍電影獎、亞洲電影大獎等多個影后獎項，演技再創高峰。隨後，她在2024年主演韓國科幻愛情電影《夢境》，並榮獲青龍電影獎人氣獎，深受觀眾喜愛。

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