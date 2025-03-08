【韓網熱門】旅行費用分攤爭議！網友：選後者的人毫無良心

大家有沒有和朋友們一同去旅行的經歷，最近就有網友通過theqoo向廣大網友們諮詢旅行費用的問題。

原文表示：「朋友8人一起去了3天2夜的旅行，原來100萬（韓幣，下同）的旅費因為其中一人的關係得到了70萬的優惠，最後僅剩30萬。 這30萬該如何分攤呢？ 1. 去掉拿到優惠的朋友，其他7人平均分攤 2. 8人一起分攤」

韓國網友評論：

1. 到底什麼人才會選2啊

2. 肯定選1啊，這都是問題？？

3. 絕對1，選2的人毫無良心

4. 太沒良心了， 哪怕只是30萬的優惠，也不應該讓那個朋友出錢啊？？ 是因為他，大家才省錢

5. 不是10%喔，是70%啊！

6. 如果8個人的話就選1，不過一般情況下都是2-4人一起旅行，酒店會員訂房間也會有折扣吧，其實原價就像是沒人會用的建議零售價一樣，通常就是直接按總金額平攤，然後誇誇幫忙預訂的人，說句「多虧了你，真是謝謝啦」之類的？ 如果是類似積分的東西，就算是小規模聚餐，肯定也會理所當然地全額覆蓋，包括額外的餐費等費用吧

7. 70%的話，應該連其他的一些費用都不算他的

8. 要麼請他吃飯，要麼按他的想法去分攤

9. 選2的都是瘋子吧

10. 除了積分之外，大部份情況下我都是第2種情況，沒想到這麼多人選1啊，我還是拿到優惠的那個人唉，選2

11. 又不是只有3、4萬的優惠，70%的優惠唉，怎麼好意思讓他分攤

12. 我遇到的都是2，即是我是幫大家拿到優惠的那個人，從來沒有心理不舒服過，也從沒想過不和別人一起分攤

13. 不僅不能收他的錢，還必須請他吃飯

12. 這能成為問題？？ 寫小說呢??? 大家為什麼要這麼認真地回答

13. 這還用說...... 又不是只優惠了30萬，是優惠了70萬啊...... 按100萬8個人平攤，每人要12.5萬；但如果是30萬，7個人平攤的話，每人只要4.28萬。

14. 如果連這個都要考慮的話，只能說你沒良心

15. 哪怕只優惠了30萬，也不應該讓他分攤

16. 肯定選1，那個朋友什麼都不需要帶，人來就好

17. 請他喝咖啡，剩下的錢7個人分攤，這才是理所當然的啊，而且今後大家也會互相用優惠，從長遠角度看，對誰都好

18. 如果有人選2的話，那你一個人去玩吧

19. 不僅有請他吃飯，還要請他吃飯後甜點

20. 不要和選2的人出去玩喔

原文：https://theqoo.net/square/3636147192

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