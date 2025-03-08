韩国星二代中最小的创业者吧？！权相佑&孙泰英10岁小女儿收购手炼公司：业绩目标是这个数！

演员权相佑与孙泰英夫妇的女儿Riho年纪轻轻便迈出了作为CEO的第一步。

最近，孙泰英通过个人YouTube频道《Mrs. New Jersey 孙泰英》发布了一则近况影片，孙泰英带著女儿Riho参观了位於曼哈顿的自然历史博物馆。

在观看完蝴蝶展览后，母女俩前往餐厅用餐。 席间孙泰英的朋友问Riho：「你们的手链公司叫什么？」Riho随即用英文流畅地介绍了自己和朋友最近共同创业的小型手链生意。 她说道：「我们之前有一个手链公司，我因此认识了当时的负责人，并和她成了朋友。 她叫Karina。 但后来Krina和合伙人Cameron吵架了，Cameron退出，公司也因此解散了。 我一直想做类似的生意，所以就和朋友一起重新开始了。」



听到这番话，孙泰英的朋友笑著说道：「这么小就已经经历了商业纠纷啊。」孙泰英也点头表示理解。 随后朋友继续问道：「那你希望赚多少钱？」Riho回答：「我的目标是50美元。」她还认真地思考如何定价：「如果在手链上增加一些细节，价格可以提高到3美元。」朋友则建议：「既然还没制作，就直接做3美元的款式吧。」



2015年出生的Riho今年刚满10岁，已经是「小型手链公司」的CEO，同时还对商品定价说得头头是道，商业头脑引发了广大网友们的关注，纷纷表示：「好可爱」、「10岁就经历了商业纠纷，哈哈哈哈哈哈」、「目标可以定高一些」等。

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