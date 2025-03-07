ENHYPEN遭私生饭跟踪：唆使外卖员闯入宿舍偷拍、购同航班机票

ENHYPEN深受恶性私生饭的骚扰。

BELIFT LAB於5日表示：「威胁艺人安全、侵犯其私生活的行为已严重到不可忽视的程度。」

部份私生饭近期雇佣外卖员和司机，闯入ENHYPEN的宿舍拍照并非法售卖，这些都是严重的跟踪行为。 BELIFT LAB已获取CCTV监控画面，并正在进行刑事诉讼程序。 此外，还有人非法购买ENHYPEN的航班讯息并与成员同乘，甚至在私人空间内持续进行偷拍等恶劣行为。BELIFT LAB强调：「所有这些行为都给艺人带来了极大的伤害，属於违背艺人意愿的跟踪行为。」

公司正在持续收集可明确锁定跟踪者的证据，并接受粉丝举报，积极推进举报及起诉程序。 此外，还掌握了某些在线聊天室的组织情况，发现特定人员正在散布关於艺人的谣言，并出售相关信息。 这些人甚至在聊天室内有组织地威胁艺人。



对於ENHYPEN成员的个人手机骚扰，BELIFT LAB也表态将采取强硬措施。 有人向成员手机发送淫秽资讯，或不断拨打骚扰电话，这些行为都将受到严惩。公司也呼吁维持秩序，希望粉丝避免阻碍艺人通行、过度肢体接触以及在禁区内近距离拍摄等行为。

最后，BELIFT LAB强调：「涉及私生饭行为的人将被禁止参加艺人相关活动。 公司已经对多名私生饭进行了举报，警方正在进行调查。」

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