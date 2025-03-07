NewJeans：ADOR方R試圖全面阻止我們的演藝活動，完全是報復行為

女團NJZ（NewJeans）方面聲稱ADOR試圖全面阻止她們的演藝活動。

NJZ成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的父母於6日通過帳戶發表聲明稱：「為了回應ADOR的追加立場聲明，並防止對本周即將進行的假處分內容產生誤解，我們不得不表達我們的立場。 」

他們表示：「ADOR似乎僅對廣告活動提出異議，但申請內容中包含『承認管理公司的地位』的要求，這不僅是限制廣告活動，而是試圖限制NJZ的所有演藝活動，從而可以看出ADOR的最終目的是全面阻止NJZ的活動。 ADOR在2025年2月11日擴大了假處分申請的範圍，不僅要求禁止廣告活動，還要求禁止NJZ的作詞、作曲、演奏、演唱等所有音樂活動及其他所有附帶活動。」



此外，他們強調：「這件事發生在我們聽說『房時爀向Complex演唱會相關人士施壓』的消息後不久，因此我們推測，這是在演出取消的企圖被挫敗後，作為報復性措施所做出的決定。 這不僅是對NJZ職業自由的侵犯，同時也是為了避免公開披露，以躲避大眾批評。 NJZ的本質是音樂活動，限制這一點就等於否定NJZ的存在價值。 最終ADOR從一開始就申請假處分的目的，是為了全面阻止NJZ的所有活動。」



對於NewJeans和其父母們的指控，AODR發佈聲明表示：「ADOR在『維持企劃公司地位及禁止簽訂廣告合約等臨時處分』仍在進行中的情況下，NewJeans卻擴大了活動範圍，包括發佈新歌和預告大型海外演出，因此不得已擴展了臨時處分的申請內容。這並非為了限制活動，而是希望『與ADOR一起』、『在遵守合約的前提下』共同進行演藝活動。正如我們此前公開表明的立場，從未向演出主辦方施加壓力，也絕不存在因報復而擴展申請內容的情況。ADOR會在7日的法庭上明確說明藝人們的各種誤解，希望獲得認定ADOR是NewJeans企劃公司的裁決，這是眾多成員一直期待的結果。」

另一方面，7日ADOR成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein提出的關於「企劃公司地位保全及禁止廣告合同簽訂」等內容的假處分審理正式舉行。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞