《背著善宰跑》插曲原唱歌手潤荷無預警發表結婚宣言：「遇見了人生中可靠的另一半」

實力女歌手潤荷今日透過官咖以手寫信的方式傳達了自己的結婚消息，粉絲們紛紛獻上祝福。

潤荷以親手寫下的信透過官咖公開，她表示希望能夠率先向所有的Y.holics傳達自己的結婚消息，因為遇到了人生中可靠的另一半，於是打算步入禮堂。



潤荷也感謝所有粉絲們長久以來給予她的喜愛，也託大家的福，在自己徬徨以及苦惱的青春歲月裡，能夠突破困境。最後潤荷也表示現在的潤荷即將成長為更加可靠更加安定的潤荷，也將持續為大家的生活送上應援與鼓勵，往後日子也請多多照顧。



1988年出生的高潤荷，於2004年率先在日本出道，隨後在2006年於韓國正式展開歌手活動，透過許多人氣歌曲〈等待〉、〈密碼486〉、〈小鬼-I Cry〉、〈今天分手了〉等等獲得許多觀眾們的喜愛，特別是2008年與Epik High合作的歌曲〈雨傘〉更是人氣爆棚，也出現在人氣電視劇《背著善宰跑》當中而成為其中一首插曲。



去年潤荷也迎來出道20周年，發行了第七張正規專輯，在韓國國內舉辦了共20場個人演唱會，上個月中旬也在首爾奧林匹克公園完成了安可場的演出。

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