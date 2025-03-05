坐擁270億房產的防彈少年團J-Hope點外賣竟然專門收集這個！扔掉的話太可惜了XD

作為「世界豆」防彈少年團的一員，J-Hope早就賺得盆滿缽滿，即使這樣他也有很節約的一面，這一行為令不少粉絲調侃「原來大明星和我一樣啊！」

日前，J-Hope做客了JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》，公開了自己的冰箱，節目中，J-Hope表示自己最想見到的廚師是尹男老。 尹男老聽後害羞地說：「我因為這件事被罵了很多。」J-Hope坦白道：「我因為看了《黑白廚師》而被男老主廚的魅力吸引，還特意在SNS上發文。」

J-Hope接著爆料說：「男老主廚在其他節目上說，他知道防彈少年團，但不太認識J-Hope。」引得現場哈哈大笑。 崔鉉碩驚訝地問道：「你瘋了嗎？」對於自己不認識J-Hope的事，尹男老解釋道：「其實我家裡沒有電視，回家就是睡覺，真的不太清楚，請幫幫我吧。」



隨後，J-Hope的冰箱被公開。 最先映入眼簾的是各種飲料，J-Hope解釋說：「比起水，我更喜歡碳酸類，每次吃飯時都必須搭配碳酸飲料。」他還介紹了媽媽做的家常菜補充道：「吃太多外賣會膩，所以偶爾還是會吃家裡的飯。」

J-Hope還專門收集並保存外賣附帶的醬料包，對此他表示：「每次點外賣時，這些醬料扔掉總覺得太可惜了。」李恩智聽後感嘆道：「果然要這麼節儉才能成為世界級明星啊！」J-Hope則補充說：「我還會用一些意想不到的醬料組合來搭配炸雞。」



此外，根據去年的不動產登記報告顯示，J-Hope於2020年6月購買了位於首爾江邊高級公寓「Afer Han River」，專有面積為232.86㎡（約70坪）。 該公寓高層戶型的分售價格約為100億（韓幣，下同），而J-Hope還擁有此公寓的一間頂樓豪宅，據悉其銷售價格約為120億。 除此之外，J-Hope還在首爾城東區聖水洞的高級公寓「Trimage」擁有兩套住宅，分別於2016年以13億購入84.81㎡（約25坪），2018年10月以37億購入152.15㎡（約46坪）。 綜合計算J-Hope擁有的四戶公寓總價值約達270億。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞