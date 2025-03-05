ENHYPEN朴成训舞台上随意丢垃圾？粉丝：没素质，太让人失望了

男团ENHYPEN成员朴成训的这一行为遭到全网斥责。

朴成训在彩排期间嚼完口香糖后随意将其丢弃在舞台上的影片目前在网路上已传播开来，引发批评的并不是他嚼口香糖的行为，而是他似乎随意地丢弃在舞台上，相关内容已经在X、Thread、微博上引爆热议，吸引了不少网友网友围观与讨论，



박셩훈 콘서트장에서 껌씹고 뱉은종이 바닥에 던져서 버린거 실화냐?? 저거 결국 누가치우는데ㅆㅂ pic.twitter.com/AX6EIIDPyf — 제갈수하 (@gucciboyenhypen) March 3, 2025

不少网友表示：「男神这两个字突然说不出口了，嚼口香糖就算了，丢垃圾什么鬼啊」、「吃口香糖乱丢垃圾是要护航什么，裤子口袋是只知道装x用的吗？」、「谁管他吃口香糖丑不丑，垃圾给我捡起来」、「扔在地上???」、「作为喜欢他的粉丝，微妙地觉得他的态度在转变，虽然他被骂我很难过，但是这是他必须改正的，希望他改正的，不知道从何时起变成了这样，总之已经不是我喜欢的样子了」、「难道不应该严格管理形象吗??? 怎么变这样了？ 爱豆病要好好治治了」等。



不过，也有一小部份人为他辩护，声称当时只是彩排而非正式演唱会，并且他是吐在纸巾里，可能是打算之后妥善处理。

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