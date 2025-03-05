【韓網熱門】XIUMIN公司：SM「唆使」KBS「封殺」XIUMIN！網友罕見支持SM

歌手XIUMIN爆料由於SM娛樂的不公平行為，他難以出演KBS電視台的節目。

4日，XIUMIN所屬公司INB100方面表示：「XIUMIN即將在10日發表個人專輯。 儘管多次嘗試與電視台會面，但KBS始終未接聽電話，也未給予任何回應。 KBS方面非正式地表示，XIUMIN無法與SM娛樂旗下藝人同時出演如《音樂銀行》等節目。 儘管我們持續聯繫，但仍遭到無視。」

此外，公司還表示：「作為公共電視台，KBS因與特定經紀公司之間的利益關係而封殺藝人，如果這種不公平的情況持續下去，我們的藝人將無法在SM娛樂藝人活動的時間段內參加音樂節目。 這一令人遺憾的消息讓我們感到非常抱歉。」

最後，INB100強調：「我們將不斷努力，促使KBS保持公正，並竭盡全力防止更多藝人因這種不公平的慣例而受到傷害。 我們絕不會輕易放棄。」

XIUMIN已離開SM娛樂，並決定個人活動，而CHEN、伯賢、XIUMIN組成的小分隊的活動由ONE HUNDRED負責，而EXO的團體活動仍由SM娛樂管理。

韓國網友評論：

1. 公司為什麼要拿XIUMIN當擋箭牌???

2. 明明是他這樣簽的合約，居然還好意思說是SM的錯

3. 可是伯賢和泰民明明都上過KBS的音樂節目啊，又怎麼說？

4. 這家公司天天只知道怪別人

5. 之前全靠李秀滿個人人脈封殺，現在李秀滿都不在SM了，他們已經沒這個能力了

6. 前不久伯賢剛剛上過《THE SEASONS》啊

7. 第一次見事情這麼多的公司，那你去告SM啊

8. KBS都發聲明了，說「毫無事實根據」

9. 那就去SBS和MBC啊

10. 這是我第一次覺得SM可憐

11. 又說謊了，這家公司是慣犯，之前也可憐兮兮地說「他們不讓」，發佈了虛假的聲明，立即就被反駁了，怎麼又這樣？？

12. 除非大型經紀公司，中小型公司的藝人本來就會被延遲或者剔除，下次早點申請啊

13. 不公平的行為是因為你先做出來的吧，為EXO其他成員加油

14. 作為XIUMIN曾經的粉絲，想說，你當時在SM娛樂的時候要是有現在這份熱情多好

15. 誰讓你不守約的？？

16. 我怎麼覺得這會是NEWJEANS的未來啊

17. 沒有人會站在你們這邊，要考慮自己照顧自己囉

18. 我還以為是15年前的新聞呢

19. 要不是看到這麼多留言，我差點又要錯怪SMLE

20. 要封殺也會封殺伯賢啊，這公司有病吧

21. XIUMIN不是上了KBS綜藝嗎？？ 而且就是本週

原文：https://theqoo.net/square/3634897129

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