【雷】失憶老梗！《寶物島》朴炯植遭追殺死裡逃生，巨額賬戶密碼隨記憶一起消失、惹怒幕後大佬

Disney+復仇劇《寶物島》上週末更新第3和第4集，收視率從開播6.1%穩步上升到10.2%，果然最開始的差評只是微不足道的小水花罷了！朴炯植經歷了過山車般的命運，從坐擁鉅款到失去記憶，還多次與追殺他的人擦肩而過...

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



*以下內容包含3-4集關鍵劇情！



2兆韓元賬戶

東柱登門拜訪劉組長時中了廉張先的圈套，差點被其手下殺死。 為了自保，東柱來跟廉張先談判，稱自己轉移了他390億秘密資金，確保安全之後才會全部還給他。



實際上，東柱趁機在廉張先的電腦植入病毒軟體，從而看到了賬戶秘密，在將所有資金匯款回去、湊齊2兆韓元之後，偷偷修改為只有自己知道的密碼。 東柱想要的只有錢和誾男，現在錢已到位，用秘密手機約了誾男來遊艇，打算向她求婚。



許壹導邀功不成反壞事，內心煎熬

誾男本已到達港口，卻被廉張先的手下天九浩強制帶回千家。 許壹導悄悄接近遊艇，舉槍射中東柱兩發子彈，東柱跳進海裡不知去向。 許壹導向廉張先匯報稱剷除了大麻煩，廉張先十分喜悅，然而馬上發現賬戶密碼被東柱篡改，開始埋怨許壹導，並以他殺人的影片證據為要挾，命令他找回資金。



許壹導想偷拿車強千金庫裡的錢，發現密碼不對，轉而暗示車強千用錢安撫廉張先。 車強千試圖打開金庫，絕望地發現寫有密碼的字條丟失（被大女兒車悳熙偷走），唯一記得密碼的人是正在休假的東柱。

許壹導自己周轉了一筆資金拿給廉張先，被他一眼識破，因為之前東柱從車會長金庫拿的錢都是美元而非韓幣。 許壹導只好去遊艇附近尋找東柱下落，偶遇失憶的東柱，驚慌之中落水，是東柱奮不顧身將他救起。 在病房醒來的許壹導表情復雜，似乎感到懊悔和羞愧。



從東柱到成賢，真的失憶？

東柱恍惚中看到自己被車撞下懸崖，爬上來後看到一個少年，對少年叫出「成賢」這一名字。 醒來後，東柱見到一個叫裴元拜的大鬍子男人，大鬍子救了他還幫他修好手機。 東柱忘了自己叫什麼，只記得「成賢」，試圖通過跟誾男秘密聯絡的手機找回記憶。 不巧接電話的人是誾男的丈夫廉希澈，希澈以為東柱裝傻，互罵一通後掛斷電話。



誾男發現自己無法忘記東柱，但為了保住股份，只能繼續維持婚姻。 東柱根據落水時穿的西服找到服裝店，試圖問出購買人信息。 這時誾男和希澈恰巧也在店裡，誾男難以置信地呼喚東柱，究竟東柱能否認出曾經深愛的女人呢？



這兩集東柱的命運真是大起大落，居然還出現失憶這一韓劇老梗。 朴炯植又是跳海、又是淋雨、又是在泥地裡翻滾，真的十分辛苦，劇情也看得人相當緊張！大鬍子看起來冒冒失失，但在天九浩追蹤到住處時，居然想到藏在床底從而幫東柱逃過一劫，最後離開時還把大鬍子撕掉了——居然是假的！小編感覺這大鬍子也來頭不小XD

下集預告裡，東柱問誾男：「我和你是不倫關係嗎？」真讓人心痛T^T廉張先得知東柱活著非常高興，迫切想知道賬戶密碼，不惜對失憶的東柱動用私刑。 小編也很好奇，東柱失憶看起來像是真的，但如果說是為了自保而假裝，也很合理。 好想趕快看到第五集！



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