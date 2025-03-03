【雷】失忆老梗！《宝物岛》朴炯植遭追杀死里逃生，巨额账户密码随记忆一起消失、惹怒幕后大佬

Disney+复仇剧《宝物岛》上周末更新第3和第4集，收视率从开播6.1%稳步上升到10.2%，果然最开始的差评只是微不足道的小水花罢了！朴炯植经历了过山车般的命运，从坐拥巨款到失去记忆，还多次与追杀他的人擦肩而过...

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



*以下内容包含3-4集关键剧情！



2兆韩元账户

东柱登门拜访刘组长时中了廉张先的圈套，差点被其手下杀死。 为了自保，东柱来跟廉张先谈判，称自己转移了他390亿秘密资金，确保安全之后才会全部还给他。



实际上，东柱趁机在廉张先的电脑植入病毒软体，从而看到了账户秘密，在将所有资金汇款回去、凑齐2兆韩元之后，偷偷修改为只有自己知道的密码。 东柱想要的只有钱和誾男，现在钱已到位，用秘密手机约了誾男来游艇，打算向她求婚。



许壹导邀功不成反坏事，内心煎熬

誾男本已到达港口，却被廉张先的手下天九浩强制带回千家。 许壹导悄悄接近游艇，举枪射中东柱两发子弹，东柱跳进海里不知去向。 许壹导向廉张先汇报称铲除了大麻烦，廉张先十分喜悦，然而马上发现账户密码被东柱篡改，开始埋怨许壹导，并以他杀人的影片证据为要挟，命令他找回资金。



许壹导想偷拿车强千金库里的钱，发现密码不对，转而暗示车强千用钱安抚廉张先。 车强千试图打开金库，绝望地发现写有密码的字条丢失（被大女儿车悳熙偷走），唯一记得密码的人是正在休假的东柱。

许壹导自己周转了一笔资金拿给廉张先，被他一眼识破，因为之前东柱从车会长金库拿的钱都是美元而非韩币。 许壹导只好去游艇附近寻找东柱下落，偶遇失忆的东柱，惊慌之中落水，是东柱奋不顾身将他救起。 在病房醒来的许壹导表情复杂，似乎感到懊悔和羞愧。



从东柱到成贤，真的失忆？

东柱恍惚中看到自己被车撞下悬崖，爬上来后看到一个少年，对少年叫出「成贤」这一名字。 醒来后，东柱见到一个叫裴元拜的大胡子男人，大胡子救了他还帮他修好手机。 东柱忘了自己叫什么，只记得「成贤」，试图通过跟誾男秘密联络的手机找回记忆。 不巧接电话的人是誾男的丈夫廉希澈，希澈以为东柱装傻，互骂一通后挂断电话。



誾男发现自己无法忘记东柱，但为了保住股份，只能继续维持婚姻。 东柱根据落水时穿的西服找到服装店，试图问出购买人信息。 这时誾男和希澈恰巧也在店里，誾男难以置信地呼唤东柱，究竟东柱能否认出曾经深爱的女人呢？



这两集东柱的命运真是大起大落，居然还出现失忆这一韩剧老梗。 朴炯植又是跳海、又是淋雨、又是在泥地里翻滚，真的十分辛苦，剧情也看得人相当紧张！大胡子看起来冒冒失失，但在天九浩追踪到住处时，居然想到藏在床底从而帮东柱逃过一劫，最后离开时还把大胡子撕掉了——居然是假的！小编感觉这大胡子也来头不小XD

下集预告里，东柱问誾男：「我和你是不伦关系吗？」真让人心痛T^T廉张先得知东柱活著非常高兴，迫切想知道账户密码，不惜对失忆的东柱动用私刑。 小编也很好奇，东柱失忆看起来像是真的，但如果说是为了自保而假装，也很合理。 好想赶快看到第五集！



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