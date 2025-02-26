【雷】朴炯植復仇劇《寶物島》首播毀譽參半，收視率說明一切！工具人奉獻多年竟被當棄子，事業愛情雙失意（EP.1-2）

Disney+平台最新劇集《寶物島》上週五開播，第一集出現男女主多次吻戲、床戲、甚至鴛鴦浴鏡頭，被部份網友笑稱是「接吻島」。 然而第一集收視率6.1%，第二集立即漲到8.1%，看來大部份觀眾還是很買賬！

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



*以下內容包含前兩集關鍵劇情！



用後即棄的完美工具人

徐東柱在孤兒院長大，擁有憑過目不忘的本事和縝密的心思，第一次見面就獲得會長車強千（禹賢 飾）青睞。 東柱為大山集團效命多年，擔任會長秘書室對外合作組長，內心渴望站到更高的位置。



大山集團只有女兒和外孫女、沒有男性後裔，曾有人建議東柱爭取孫女從而接管整個集團，然而東柱對新來的職員呂誾男（洪華妍 飾）產生好感，果斷放棄了接近集團千金的大好機會。 兩人甜蜜同居了一段日子，東柱打算向誾男求婚，突然被會長叫去陪同參加婚禮，新娘不是別人，正是大山集團千金——呂誾男。



身不由己的集團千金

誾男幼時喪父，母親車悳熙（金正蘭 飾）立即改嫁給父親的朋友許壹導（李海英 飾），令她一直懷疑許壹導與父親之死有關，決心查出真相。



誾男隱瞞身份與東柱享受了美好的戀愛時光，最終狠心甩掉他，嫁給了首爾地方檢察廳檢察官廉希澈（權秀賢 飾）。 廉希澈是前國家情報院院長廉張先（許峻豪 飾）的侄子，學生時代與東柱似有過節，一見面就針鋒相對。



無處不在的敵意

東柱悲傷地接受了愛人嫁給別人的事實，才發現原來身邊人都知道他們的秘密戀情。 車強千認為他跟大山集團丟臉，試探一番後決定留下他，並向他透露自己有秘密私生子。

許壹導曾被東柱揭發貪污，對他懷恨在心。 東柱、許壹導、會長二女兒車國熙（洪洙賢 飾）都渴望成為集團繼任者，競爭一觸即發。



第三集預告中，東柱駭走廉張先2兆韓元政治秘密資金，希望帶著誾男一起逃跑。 《寶物島》每週五六萬更新，海外地區由Disney+同步上線！



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