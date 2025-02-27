這下本人無法辯解了 XD 李浚赫被選為連鎖咖啡店品牌代言人，生日當天將推出「牛奶香草天使」系列！

樂天GRS經營的咖啡連鎖品牌 ANGELINUS 今日（27）表示，選定演員李浚赫成為品牌代言人。

李浚赫最近憑藉《我的完美祕書》受到大眾的喜愛，溫柔的形象被粉絲們稱爲「牛奶香草天使（Milky Vanilla Angel）」，一時成爲話題。（雖然李浚赫來台灣的時候，還叫台灣媒體正名「黑巧克力惡魔」 XD



（延伸閱讀：李浚赫拒當「牛奶香草天使」！請台灣媒體正名「黑巧克力惡魔」！韓網才不甩XDD）

而 ANGELINUS 計劃以品牌名和李浚赫的暱稱「ANGEL」的共同點為基礎，擴大與顧客的接觸點。而 ANGELINUS 爲紀念李浚赫被選爲代言人，將於3月13日李浚赫生日之際，在全國 ANGELINUS 賣場推出「牛奶香草天使」系列新菜單，接下來也會在 SNS 和 YouTube 上公開廣告影片。



消息一公開也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「雖然咖啡的味道不怎麼好，但因爲李浚赫會去」、「祝賀祝賀」、「我公司旁邊就有」、「黑巧克力惡魔也推出吧！肯定很好笑」、「牛奶香草天使！牛奶香草天使！」、「天使和我的天使相遇了」、「這個時機太棒了」、「咖啡突然...看起來這麼高級啊！模特兒的力量真的是太棒」、「照片真的太帥了」、「咖啡和李浚赫太配了」、「瘋了 竟然變成這樣了」、「是不是該請劉在錫吃飯（在《藉口GO》曾經提過 ANGELINUS 咖啡）」等等。



1984年出生的李浚赫在2007年通過 Typhoon 的 MV 首次亮相，接著出演《市政廳》、《我是傳說》、《城市獵人》、《祕密花園》、《赤道的男人》等作品作爲主配角活躍，2017年《祕密森林》「徐東載」的角色再次受到關注。



2023年在電影《犯罪都市3》中飾演反派「朱成哲」一角，成功晉升「千萬票房演員」。最近劇終的《我的完美祕書》中飾演溫柔的單身爸爸＋體貼的完美秘書「劉恩浩」，讓不少觀眾心動不已，還獲得「爹系男友」的稱號。今年將通過《無赦之仇》和《杜奧女士》與觀眾們見面。



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