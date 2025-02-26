【雷】「韓版逃學威龍」《臥底高中》爆笑開播！久違高顏值校園喜劇，徐康俊退伍復出身材更勁爆（EP.1-2）

Viu Original 原創韓劇《臥底高中》講述特工偽裝成高中生潛入校園的故事，開播前就因設定類似周星馳經典電影《逃學威龍》，且是徐康俊退伍回歸之作而備受關註。 首播收視率5.6%，第二集漲到6.6%，果然沒讓人失望！

*以下內容包含前兩集關鍵劇情！



特工扮高中生臥底校園

國情院王牌要員鄭海成（徐康俊 飾）英勇追回被盜文物，不料過程中造成文物損壞而面臨處罰。 為了避免同僚們一起被開除，海成決定接下新任務：假扮高中生潛入炳文高中，為國庫找回炳文財團私藏的、價值8千多億的高宗金條。



海成變身高中生這段真的超帥，難怪同學們全都星星眼啊XD



海成從同桌李東民那裡聽到學校舊館的怪談傳說，且發現這裡雖然沒人卻有走電錶，認為十分可疑。 第一次潛入作戰被吳秀雅（秦基周 飾）阻止，第二他和東民一起進去，發現了比金條更震撼的秘密。



約聘教師的掙扎

吳秀雅是炳文高中的約聘教師，為了轉正，不惜在聚餐時灌到酩酊大醉以討好副校長，結果把副校長的假髮一把抓掉，大出洋相。 秀雅回到媽媽經營的小餐廳，遇上幾個混混賴賬鬧事，眼看就要打起來，這時剛好在店內喝悶酒的海成出手阻止，讓醉醺醺的秀雅小鹿亂撞。



星星眼加一XD



第二天上班，秀雅發現新來的轉學生居然是昨天的帥哥，對他的真實身份產生懷疑。 同班的朴泰秀仗著父親是議員而在學校到處欺負人，竟往東民的午餐裡吐口水叫他吃掉，海成幫東民解圍，被同學拍下PO上網。 秀雅誤以為海成是加害者，海成的隊友則發現麻煩大了...



校園怪談難道是真的？！

東民告訴海成，炳文高中的舊館地下一層原本是芭蕾練習室，有一名夢想當芭蕾舞者的女學生經常被同學霸凌，某一天逃跑時發生車禍失去雙腿，絕望之中在練習室上吊自盡。 霸凌者們發現後將她的屍體藏進地板下面，從此這座樓開始鬧鬼。



海成和東民趁夜色來到舊館，發現一間貼滿文件的密室，原來炳文財團理事長徐明珠（金新綠 飾）也在尋找金條; 有人正在練習室地板上釘釘子，地板下面竟然真的有一具穿著校服的屍骨！



第三集預告裡，海成的組長認為線索就藏在校園怪談中，海成想盡方法進入舊館，秀雅則竭盡全力阻止，令海成面臨退學危機！《臥底高中》香港、新加坡由Viu獨家播出，每週五六與韓國同步更新！



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