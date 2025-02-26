【雷】朴炯植复仇剧《宝物岛》首播毁誉参半，收视率说明一切！工具人奉献多年竟被当弃子，事业爱情双失意（EP.1-2）

Disney+平台最新剧集《宝物岛》上周五开播，第一集出现男女主多次吻戏、床戏、甚至鸳鸯浴镜头，被部份网友笑称是「接吻岛」。 然而第一集收视率6.1%，第二集立即涨到8.1%，看来大部份观众还是很买账！

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



*以下内容包含前两集关键剧情！



用后即弃的完美工具人

徐东柱在孤儿院长大，拥有凭过目不忘的本事和缜密的心思，第一次见面就获得会长车强千（禹贤 饰）青睐。 东柱为大山集团效命多年，担任会长秘书室对外合作组长，内心渴望站到更高的位置。



大山集团只有女儿和外孙女、没有男性后裔，曾有人建议东柱争取孙女从而接管整个集团，然而东柱对新来的职员吕誾男（洪华妍 饰）产生好感，果断放弃了接近集团千金的大好机会。 两人甜蜜同居了一段日子，东柱打算向誾男求婚，突然被会长叫去陪同参加婚礼，新娘不是别人，正是大山集团千金——吕誾男。



身不由己的集团千金

誾男幼时丧父，母亲车悳熙（金正兰 饰）立即改嫁给父亲的朋友许壹导（李海英 饰），令她一直怀疑许壹导与父亲之死有关，决心查出真相。



誾男隐瞒身份与东柱享受了美好的恋爱时光，最终狠心甩掉他，嫁给了首尔地方检察厅检察官廉希澈（权秀贤 饰）。 廉希澈是前国家情报院院长廉张先（许峻豪 饰）的侄子，学生时代与东柱似有过节，一见面就针锋相对。



无处不在的敌意

东柱悲伤地接受了爱人嫁给别人的事实，才发现原来身边人都知道他们的秘密恋情。 车强千认为他跟大山集团丢脸，试探一番后决定留下他，并向他透露自己有秘密私生子。

许壹导曾被东柱揭发贪污，对他怀恨在心。 东柱、许壹导、会长二女儿车国熙（洪洙贤 饰）都渴望成为集团继任者，竞争一触即发。



第三集预告中，东柱骇走廉张先2兆韩元政治秘密资金，希望带著誾男一起逃跑。 《宝物岛》每周五六万更新，海外地区由Disney+同步上线！



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