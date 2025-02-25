《我的完美秘書》扮單親爸爸「劉恩浩」，李浚赫：想讓大家知道做家事很帥

《我的完美秘書》14日結局，飾演男主角「劉恩浩」的李浚赫，陸續接受各大媒體採訪。

據‎《TV Daily》採訪報導‎，就李浚赫過去作品，他的世界總是暴力地充滿陰謀、權術與血，而《我的完美秘書》倒是溫暖又柔和，李浚赫表示自己喜歡獨特又新穎的事物，所以總拍攝各種類型的作品，不過演了《我的完美秘書》之後反倒覺得恩浩也獨特又新穎。

而為什麼會選擇演出《我的完美秘書》？李浚赫表示他看到了自己想看到的東西，他說：「就算（恩浩）不是優秀的能力者，但他光是修好一個門把這類亮點就讓我深受感動。特別是深為單親爸爸一邊工作一邊育兒，透過恩浩做家事，想讓大家知道做家事本身就是一件很帥的事情。」他也解釋長久以來社會上做家事總是容易被忽略，他並不覺得在外工作或是做家事哪個更重要或更好，但在家裡照顧孩子、做健康的家常飯，並不輸給像智允那樣在外工作，再次說道「想傳達做家事本身就很帥」。



而恩浩這個單親爸爸暨男性秘書，多方面打破刻板印象，李浚赫表示演恩浩並不難，畢竟過去的自己總是演出對自己而言新穎的，但最辛苦的是「恩浩當上秘書後，成了明明是主角卻失去了目標性的角色」，他深思熟慮過後詮釋的方法是，把恩浩想成樂曲中貝斯登場那樣，平靜地表現恩浩的存在感，例如恩浩在輔佐智允之餘，還會傾聽Peoplez員工們地煩惱並一同解決，到處伸出援手。



對於《我的完美秘書》大獲成功，李浚赫說：「一個世上獨一無二編織的故事，如果觀眾喜歡的話，就有和他們對話的感覺，雖然不是一對一對話，但感覺像是共享了回憶。」



雖然《我的完美秘書》已落幕，但接下來李浚赫還有相當多作品等待和觀眾見面，‎Netflix《無赦之仇》與《杜奧女士》、tvN《中了頭獎也要上班》，還有電影《和王一起生活的男人》，是各大製作公司及劇組熱門人選啊！



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