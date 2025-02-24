《寶物島》登Disney+冠軍！朴炯植喊「史上最辛苦」首度黑化，露壯肌洗鴛鴦浴、狂吻女友 「以下犯上」向集團高層復仇

朴炯植、許峻豪與李海榮領銜主演的全新政治復仇劇《寶物島》話題性十足，不但一上架就登上Disney+台灣觀看數冠軍，更在韓國首播時登上同時段收視冠軍：首播6.1%，第二集迅速飆升至8.1%。朴炯植一改昔日在《單戀原聲帶》、《大力女子都奉順》的無害純情形象，徹底黑化，成為為了復仇不惜一切的大山集團常務徐東柱，更在首兩集有裸身露壯肌與女友一起洗鴛鴦浴、狂吻示愛等挑逗橋段，而當他發現被身邊所有夥伴陷害之後，決心向大山集團高層以及昔日恩師展開反擊，年度最爽的「以下犯上」復仇大戲即將展開。

朴炯植首度展現黑化演技，也獻出從影以來最性感演出。首集與女友洪華蓮有多場吻戲、床戲，大方秀出壯碩肌肉，更有一場在浴缸裡共同洗鴛鴦浴的挑逗戲。然則他對女友的一片真心卻被狠狠踐踏，在預計與女友求婚的當天只能眼見她嫁給別人。朴炯植日前出席記者會時，更坦言這是有史以來最痛苦的角色，「東柱在身體、心理都承受很多痛苦，而他如何撐過這些苦難，也是整部戲劇的看點」。



資深男星許峻豪則飾演政治掮客廉張先，也是本劇的大反派，許峻豪坦言很久以前就對朴炯植有好印象，「我第一次見到朴炯植，是他多年前還是偶像歌手時，在美國展開一連串巡演」，許峻豪當時曾邀朴炯植登上自己的廣播，對於朴炯植的謙遜有禮印象深刻，「沒想到時隔多年，他已經從偶像躍升為一個傑出的演員了，不過他始終是個有禮貌的孩子」。而與朴炯植有多場激情戲的洪華蓮，是從百名競爭者脫穎而出，以新人之姿演出《寶物島》女主角，還與朴炯植、許峻豪等傑出演員有多場對戲，讓她直呼興奮，「能與這麼多的優秀前輩一起演戲，我很榮幸，過程非常開心」。





《寶物島》甫一上檔就掀起熱烈迴響，朴炯植跳脫以往浪漫喜劇男神戲路，也被韓媒認為是大突破，在韓收視率更直衝8.2%，成為同時段韓劇冠軍。朴炯植這次飾演在大山集團擔任常務的徐東柱，心思縝密、野心勃勃，唯一讓他顯露真心的人，只有交往多年的女友呂誾男（洪華蓮 飾），沒想到女友的私下身分竟是集團會長的外孫女，甚至還要嫁給他的宿敵，包括集團高層、昔日恩師都把他當成隨手可丟棄的棋子。徐東柱不堪於被集團高層玩弄於手掌心，精心設計一連串計畫，要讓那些陷害他的人們全都得到報應。



《寶物島》由朴炯植（曾出演《單戀原聲帶》、《毒樓》、《金裝律師》）飾演心機深沉的集團高層徐東柱，許峻豪（曾出演《獵犬》、《為何是吳秀才》）飾演精於算計的教授兼政治掮客廉張先；洪華蓮（曾出演《寶拉！黛博拉》、《精神教練諸葛吉》）飾演呂誾男；李海榮（曾出演《非法正義》、《獵犬》）飾演許壹導。《寶物島》由《金錢之花》、《蔣英實》李明熙擔任編劇，並由《軍檢察官多伯曼》、《壞爸爸》陳昌圭執導。

復仇韓劇《寶物島》已於Disney+獨家上線，每週五、六固定更新全新一集。



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