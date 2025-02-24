《宝物岛》登Disney+冠军！朴炯植喊「史上最辛苦」首度黑化，露壮肌洗鸳鸯浴、狂吻女友 「以下犯上」向集团高层复仇

朴炯植、许峻豪与李海荣领衔主演的全新政治复仇剧《宝物岛》话题性十足，不但一上架就登上Disney+台湾观看数冠军，更在韩国首播时登上同时段收视冠军：首播6.1%，第二集迅速飙升至8.1%。朴炯植一改昔日在《单恋原声带》、《大力女子都奉顺》的无害纯情形象，彻底黑化，成为为了复仇不惜一切的大山集团常务徐东柱，更在首两集有裸身露壮肌与女友一起洗鸳鸯浴、狂吻示爱等挑逗桥段，而当他发现被身边所有伙伴陷害之后，决心向大山集团高层以及昔日恩师展开反击，年度最爽的「以下犯上」复仇大戏即将展开。

朴炯植首度展现黑化演技，也献出从影以来最性感演出。首集与女友洪华莲有多场吻戏、床戏，大方秀出壮硕肌肉，更有一场在浴缸里共同洗鸳鸯浴的挑逗戏。然则他对女友的一片真心却被狠狠践踏，在预计与女友求婚的当天只能眼见她嫁给别人。朴炯植日前出席记者会时，更坦言这是有史以来最痛苦的角色，「东柱在身体、心理都承受很多痛苦，而他如何撑过这些苦难，也是整部戏剧的看点」。



资深男星许峻豪则饰演政治掮客廉张先，也是本剧的大反派，许峻豪坦言很久以前就对朴炯植有好印象，「我第一次见到朴炯植，是他多年前还是偶像歌手时，在美国展开一连串巡演」，许峻豪当时曾邀朴炯植登上自己的广播，对於朴炯植的谦逊有礼印象深刻，「没想到时隔多年，他已经从偶像跃升为一个杰出的演员了，不过他始终是个有礼貌的孩子」。而与朴炯植有多场激情戏的洪华莲，是从百名竞争者脱颖而出，以新人之姿演出《宝物岛》女主角，还与朴炯植、许峻豪等杰出演员有多场对戏，让她直呼兴奋，「能与这么多的优秀前辈一起演戏，我很荣幸，过程非常开心」。





《宝物岛》甫一上档就掀起热烈回响，朴炯植跳脱以往浪漫喜剧男神戏路，也被韩媒认为是大突破，在韩收视率更直冲8.2%，成为同时段韩剧冠军。朴炯植这次饰演在大山集团担任常务的徐东柱，心思缜密、野心勃勃，唯一让他显露真心的人，只有交往多年的女友吕誾男（洪华莲 饰），没想到女友的私下身分竟是集团会长的外孙女，甚至还要嫁给他的宿敌，包括集团高层、昔日恩师都把他当成随手可丢弃的棋子。徐东柱不堪於被集团高层玩弄於手掌心，精心设计一连串计画，要让那些陷害他的人们全都得到报应。



《宝物岛》由朴炯植（曾出演《单恋原声带》、《毒楼》、《金装律师》）饰演心机深沉的集团高层徐东柱，许峻豪（曾出演《猎犬》、《为何是吴秀才》）饰演精於算计的教授兼政治掮客廉张先；洪华莲（曾出演《宝拉！黛博拉》、《精神教练诸葛吉》）饰演吕誾男；李海荣（曾出演《非法正义》、《猎犬》）饰演许壹导。《宝物岛》由《金钱之花》、《蒋英实》李明熙担任编剧，并由《军检察官多伯曼》、《坏爸爸》陈昌圭执导。

复仇韩剧《宝物岛》已於Disney+独家上线，每周五、六固定更新全新一集。



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