《我的完美秘書》最後花絮：韓志旼&李浚赫如此自然原來都即興！韓志旼還溫暖照顧演員們

韓志旼與李浚赫主演的熱門韓劇《我的完美秘書》上週完結，最後花絮跟著釋出啦！

最後的花絮即12集結局內容，滿滿的「姜智允」和「劉恩浩」！也是李浚赫來台接受採訪時，坦言最害羞的「床戲」和沙發戲！兩人床戲有搞笑的NG內容，也有「日常即興」，戲裡戲外彷彿融合，相當自然。劉恩浩兩次陪姜智允賴床的戲就是讓兩人自由發揮！



最重要的是，正片沒播出來的拍攝人生四格照（拍貼）畫面釋出了！兩人可是相當認真，覺得頭飾不夠有趣便親自挑選。網友看了最後花絮當然又喊看不夠、超相配，如「你們應該結婚」、「韓志旼和李浚赫這對捨不得拆散給別人，兩人在一起真的很漂亮」、「如果韓志旼沒有公開戀愛，兩個人化學反應那麼好應該會傳緋聞，好希望第二季」、「按照這樣，以《我的完美丈夫》歸來就可以了」。



而花絮尾聲便是主演們的殺青時事先錄好的終映感言，韓志旼說：「戲劇內容本身講述了許多溫暖善良的故事，一起參與的工作人員和演員們全部，都很善良愉快，一起拍攝的現場都很有趣。其實還沒有結束的實感，相信能量都匯聚起來好好傳達給了大家，希望觀眾也能獲得溫暖、健康的力量，非常感謝大家的收看。」她還相當暖心提到同僚演員們：「如果在別的作品裡看到我們劇的其他演員，請多多支持，我也會以其他作品展現努力的模樣。」



李浚赫則說劉恩浩是他生涯以來遇過最獨特的角色，「又擔心又期待，幸好大家直到最後都很喜歡，非常感謝大家」，結果下秒突然回到現實：「每次這樣說，好像都在講遙遠的未來，所以很尷尬。」（因為《完美秘書》是百分百事先拍完才播的啊，在殺青時預想終映感想）但他還是很欣慰順利結束拍攝，仍感謝大家對故事相當投入，「感覺又一起有了共同的回憶」。



金度勳表示以「禹正勛」生活有非常多開心的瞬間，不捨地說：「不知何時還能再遇到像禹正勛這樣的角色，還有這樣的劇，送走是有些不捨。」他也希望觀眾藉由《我的完美秘書》一起得到溫暖，最後笑著要大家重播一樣要看。



「鄭秀賢」金允慧說自己來拍最後一場戲前還覺得沒什麼，來了之後卻感到很難過、捨不得，甚至很失落。金允慧講的同時，後方金度勳頻頻入鏡耍寶，像是想故意逗笑金允慧安慰她似的。



花絮就到這裡結束，《我的完美秘書》真真正正落幕了……ㅠㅠ 不過，韓志旼和李浚赫的經紀公司有分別釋出花絮！內容大同小異，李浚赫的多了和同公司「科長」許棟元的內容，還有公司人員替他慶祝殺青的畫面，而韓志旼的花絮有和「小星」奇昭侑、Peoplez員工們親切道別的畫面，還表達了更多感言。



韓志旼坦言《我的完美秘書》拍戲時間比起其他作品緊湊，不過感傷地說這部劇的演員和工作人員都很友善、在片場總是感到溫暖，「我會想念大家」。因為無法和每位演員一一道別，她再次提到同僚演員們：「如果在別的作品和這些朋友再見會很開心，想藉此機會告訴他們辛苦了，作為演員成長非常好，向為他們應援。」韓志旼對「姜智允」的成長也感到欣慰，「智允一開始可能有不討人喜歡的時刻，但希望你們記得她好的一面。」



▼上述花絮影片



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