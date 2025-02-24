「完美男人」李棟旭離婚三次開發出的新劇《離婚保險》產品預告，幽默公開！李光洙變矮了XD

【影片】從主演李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙到導演編劇，全員姓李（Lee，이）的的作品是第一次看到吧！？XD 連宣傳預告也相當真實爆笑的展示出來，這檔辦公室浪漫喜劇真的太讓人期待啦。

▼【人壽保險完整預告】全球首款《離婚保險》誕生，我們支持你的第二人生！



廣告中，李棟旭飾演Plus損害保險革新商品開發組的保險會計師「羅基俊」對著廣告鏡頭說到：「世上有很多款保險。」像是天然風暴災害、地震火災、汽車旅遊保險...等等都有，「但這個卻沒有保險，那就是離婚。」、「保障您的幸褔，離婚保險，Plus損害保險組，為您加油！」



▼宣傳預告：李（이）婚保險，我好喜歡這部電視劇離（이）婚保險～



李棟旭飾演開發組的保險會計師「羅基俊」，看似完美專業卻經歷過三次離婚，下定決心開發出離婚保險。李光洙飾演注重安全的風險調查員「安全萬」，性格小心謹慎，在加入離婚保險項目後，展開人生中最大的冒險。



李主儐飾演審核保險的專員「姜漢德」，相信忍耐是人生正確答案，但在經歷離婚後，決心成為完全不同的人。李多熙飾演產品開發組的特別顧問、金融數學家「全娜萊」，因價值觀差異，在蜜月旅行剛回來就離婚了。



tvN 辦公室浪漫喜劇《離婚保險》由電影《愛殺特攻隊》的李元錫導演和《御史與祚怡》的李載允編劇合作打造，確定在3月31日20:50（KST）首播。



【完整人物簡介，點右側報導觀看】姓「李」的才能加入嗎 XD 李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙主演「辦公室浪漫喜劇」《離婚保險》確定3月31日首播！

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