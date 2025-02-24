李敏鎬＆孔曉振《問問星星吧》大結局以2.6%低收視落幕！結局超衝擊，韓網友：編劇是以什麼想法寫劇本的？

由「韓流明星」李敏鎬和「浪漫喜劇女王」孔曉振主演的《問問星星吧》在開播前就備受期待，但難解的設定和展開卻沒能抓住觀眾們的視線。

第1集收視率爲3.3%，僅播出5集就跌至1%左右，之後一直停留在1%至2%左右，未能反彈。23日播出大結局，以2.6%的遺憾收視率落幕。



大結局中，講述人類首次在太空中成爲父母的孔龍（李敏鎬 飾）和伊芙·金（孔曉振 飾）的故事。得知伊芙·金懷孕事實的孔龍，向地面控制中心提出要求登上太空站，伊芙·金在他的幫助下生下健康的女兒「星兒」。



但是...伊芙·金在分娩後因骨盆破裂離開人世，孔龍和太空站隊員們一起共同養育新生兒，直到能夠再次下到地球爲止。在孩子受到全體隊員的喜愛長大的過程中，太空出現不孕手術中心等，人類的未來也迎來轉折點。孔龍在太空撒下伊芙·金的骨灰，進行最後的問候「伊芙過世前做了很多事，宇宙是她的子宮，也是她的墳墓」，留下活著的一切都是奇蹟的訊息，之後的鏡頭更把太空衣的連接繫繩換成了臍帶，與胎兒連接在一起。



而結局再次在韓網引發熱烈討論，韓網友：「一直唸叨著子宮」、「編劇是以什麼想法寫劇本的，聽說花了5年時間才寫完」、「捨不得500億...」、「編劇也是女人，還把女人當成什麼了？看起來像子宮嗎」、「大家收到這個劇本後沒有什麼想法嗎？你不覺得奇怪嗎」、「瘋狂的結局」、「只留下傷痛和債務的電視劇」、「到底是以什麼想法選擇劇本的，真的很好奇」、「爲什麼非要去太空分娩呢？結果還是女人犧牲了」、「看到這樣的台詞，誰也沒有預想到這部電視劇會滅亡嗎」、「看了5分鐘左右，簡直太糟糕了……到底爲什麼製作」等等。



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