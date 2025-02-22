金善兒細心照顧Sulli生前愛貓，網感動：「謝謝妳守護牠」

金善兒在好友雪莉（Sulli）過世後收養了她的貓咪「Goblin」，近日通過IG分享了貓咪近況，看起來十分溫馨。

21日，金善兒在IG PO出多張與Goblin一起的照片，寫道：「下班後最幸福的時間……時間啊，停在此刻吧！」照片裡，金善兒將Goblin摟在懷中，還用溫暖的毛毯為牠蓋上，看得出愛護有加。







網友們紛紛留言「謝謝妳好好照顧Goblin」「看著這畫面，忍住不哭真的太難了」「好想念Sulli」，表達對雪麗的思念之情。





歌手兼演員Sulli於2019年10月14日離世，享年25歲。 金善兒與Sulli因合作電影《Real》結緣並建立了深厚的友誼，後來收養了Sulli的愛貓Goblin，延續這段珍貴的情感。







此外，金善兒於2012年憑藉tvN電視劇《請回答1997》出道，飾演成詩媛（鄭恩地 飾）的同班同學、熱愛水晶男孩的狂熱粉絲，受到矚目。 此後，她陸續出演了《沒禮貌的英愛小姐13》《製作人》《直到瘋狂》等電視劇，以及電影《你會在那裡嗎》《Real》，並在Netflix作品《假面女郎》中展現出色演技。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞