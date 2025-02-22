金善儿细心照顾Sulli生前爱猫，网感动：「谢谢你守护它」

金善儿在好友雪莉（Sulli）过世后收养了她的猫咪「Goblin」，近日通过IG分享了猫咪近况，看起来十分温馨。

21日，金善儿在IG PO出多张与Goblin一起的照片，写道：「下班后最幸福的时间……时间啊，停在此刻吧！」照片里，金善儿将Goblin搂在怀中，还用温暖的毛毯为它盖上，看得出爱护有加。







网友们纷纷留言「谢谢你好好照顾Goblin」「看著这画面，忍住不哭真的太难了」「好想念Sulli」，表达对雪丽的思念之情。





歌手兼演员Sulli於2019年10月14日离世，享年25岁。 金善儿与Sulli因合作电影《Real》结缘并建立了深厚的友谊，后来收养了Sulli的爱猫Goblin，延续这段珍贵的情感。







此外，金善儿於2012年凭藉tvN电视剧《请回答1997》出道，饰演成诗媛（郑恩地 饰）的同班同学、热爱水晶男孩的狂热粉丝，受到瞩目。 此后，她陆续出演了《没礼貌的英爱小姐13》《制作人》《直到疯狂》等电视剧，以及电影《你会在那里吗》《Real》，并在Netflix作品《假面女郎》中展现出色演技。

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