「姐姐是人生的前辈，是可靠的支援者」INFINITE圣圭姐姐病逝，姐姐曾无条件支助他

INFINITE圣圭（金圣圭）亲生姐姐由圣圭公司证实今（22）日上午病逝，圣圭确定缺席今晚於马来西亚吉隆举行的INFINITE出道15周年巡演。

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圣圭姐姐1983年生，大1989年生的圣圭6岁，据粉丝Inspirit去年分享，圣圭曾说过在父母都反对自己当歌手时，向姐姐真诚表达过「很想唱歌」、「就算失败也好，没尝试过会一辈子都很难过」，姐姐听了以后表达全力支持，在他20多岁为梦想去首尔住考试院、打工的钱全花在补习班上时，是姐姐还把退休金全给他，让他得以支撑生活费。



「很帅气的姐姐是吧？姐姐真的很不容易，是人生的前辈，是可靠的支援者，到现在也忘不了，很帅气吧？我也要好好对待姐姐，现在就做得不错。」圣圭当时那么形容姐姐，还承诺会好好对姐姐。去年在综艺《脱掉鞋子恢单4Men》上，虽然有开玩笑避谈感情的成分在，但圣圭确实表达了最爱的女人是妈妈、姐姐和粉丝们。



성규랑 규누님이 진짜 유니콘 남매 같애

부모님은 가수하는 거 반대하셔도 누나는 무조건 응원해주고

고시원 생활하면서 알바 n잡 뛰는 동생에게 학원비에 보태라고 퇴직금을 다 주는 누나가 어딨어….

그리고 그런 누나에게 평생 고마워하며 본인이 더 잘해야한다고 다짐하는 남동생이 어딨어….. pic.twitter.com/F0dWIDbblQ — 팔 (@428leaf) May 19, 2024

圣圭姐姐经营的部落格与IG，一直以来都不吝分享全家人相处的点点滴滴，听闻姐姐病逝后，许多Inspirit不舍地到访姐姐IG留言愿姐姐安息，姐姐最后一篇文还是去年底带著孩子到INFINITE15周年首尔场巡演的影片。



圣圭姐姐病逝享年42岁，留下一双儿女，不止粉丝，网友们听到消息都相当心碎，也心疼圣圭一家人。

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