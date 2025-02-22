【韓網熱門】《寶物島》《臥底高中》首播獲好評！復仇劇後續引期待、徐康俊顏值再攀高峰

朴炯植、許峻豪等主演的SBS新劇《寶物島》和徐康俊、秦基周等主演的MBC新劇《臥底高中》均在昨晚開播，首集全國收視率分別為6.1%和5.6%。
部份韓國觀眾表示，《臥底高中》輕鬆有趣，徐康俊的顏值和演技尤其令人賞心悅目; 《寶物島》第一集出現多場吻戲、床戲等親密鏡頭，劇情也略顯老派，不過考慮到是復仇劇，也許是走先甜後虐路線，仍很期待接下來的發展。
韓國網友評論：
1. 《臥底高中》很有趣，徐康俊很好看kkk
2. 光顧著看著徐康俊的帥臉，一集不知不覺就看完了
3. 一直知道徐康俊很帥，在這部劇裡更帥了
4. 《臥底高中》很適合輕鬆追，一邊看一邊笑
5. 劇情進度很快，搞笑很好、動作戲很好、浪漫元素很好、 徐康俊的顏值也很好，一定要看啊
6. 前期的導演手法有點老土，只要不變得太幼稚，應該會繼續追下去
7. 《臥底高中》收視率不錯，希望超過10%，一起去海外旅行吧（*徐康俊曾立下收視率公約，如果突破12%就自掏腰包請全劇組去海外旅行）
8. 《寶物島》吻戲也太多了吧，是寶物島還是接吻島？
9. 《寶物島》第一集的展開超強的，這類劇集都是前期鋪陳、後期越來越精彩的類型
10. 個人感覺演員跟角色不太匹配，沒看劇情、只是隨便瞄了一眼，感覺有點像《財閥家的小兒子》裡的宋仲基角色。 難道這部劇裡朴炯植也會被背叛嗎？
11. 《寶物島》確實帶點莊重又復古的氛圍，但最終還是圍繞主角復仇的故事，感覺收視率應該會不錯
12. 《寶物島》後續劇情發展讓人猜不透，很期待
13. 這兩部劇的劇情都很老套也很老派，但主角的臉實在太有趣了，看得很開心kkk
14. 這種劇感覺很適合年長觀眾kkk雖然老套，但這類復仇劇本來就很受歡迎
15. 一開始都差不太多，重要的是第二集呀
出處：https://theqoo.net/hot/3622622035，https://theqoo.net/hot/3622436967
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