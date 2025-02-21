Karina & G-Dragon 重聚！人氣女團 aespa 出演 MBC 話題綜藝節目《Good Day》已錄製完畢

SM旗下女團 aespa 將登上 G-Dragon（GD，權志龍）的新節目《Good Day》，令粉絲們相當期待。

SM 娛樂於20日表示：「aespa 已完成 MBC 新綜藝《Good Day》的錄製，節目播出日期則尚未確定。」

《Good Day》是一檔 G-Dragon 與各個領域的人士共同創作音樂的大型音樂企劃節目，G-Dragon 將親自擔任音樂製作人，節目PD則是大家都熟悉的金泰浩，製作過《無限挑戰》、《玩什麼好呢》等熱門作品。



首播中，鄭亨敦、Defconn、Code Kunst...等人登場互動，隨後還有「88之國」金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫、光熙一眾1988年生的明星聚會預告，再加上aespa的消息，豪華嘉賓陣容備受矚目。



Karina 此次通過《Good Day》錄製與 G-Dragon 重逢。據早先各大韓媒報導，Karina 曾參與 G-Dragon 第三張正規專輯《Übermensch》收錄曲的 MV 拍攝。當時 G-Dragon 所屬公司 Galaxy Corporation 的相關人士表示：「關於 Karina 是否出演 MV，目前難以確認。」



《Good Day》將於每週日晚上9點10分播出。



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