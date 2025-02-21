Viu原創韓劇《臥底高中》男神徐康俊&金秀賢的父親都是他！「師生戀」+「秘密寶物」的校園動作喜劇來了

由徐康俊、秦基周主演的 Viu Original 原創韓劇《臥底高中》今天開播！「五大角色」全面解析本劇主要人物看點，除了是徐康俊退伍後的最新力作，被喻為韓版《逃學威龍》，更有兩大「黃金綠葉」加盟，讓這部劇更加有看頭。

全新動作喜劇《臥底高中》講述為了追查高宗皇帝消失的金塊行蹤，國情院王牌特工－鄭海成（徐康俊 飾）偽裝成高中生潛入校園追查，並與熱血代課老師－吳秀雅（秦基周 飾）展開了一段笑料百出的偽高中生活！《臥底高中》的故事大綱媲美亞洲觀眾熟悉的電影《逃學威龍》，韓版有望呈現更細膩唯美的氛圍。



＝＝＝＝＝【五大角色，全面解析】＝＝＝＝＝＝

▼徐康俊飾演「鄭海成」

【國情院（國家情報院）國內4組的王牌外勤特工】



接到尋找高宗皇帝金塊的特別任務後，被派遣執行「臥底高校」作戰計劃，就此展開一場與自己八竿子打不著的高中生活。

擁有堪比明星的外貌與嗓音，再加上偶爾流露的微笑，使他成為全校矚目的焦點。然而，他本人卻總是以冷漠與淡然的態度回應，堪稱真正的「魔性男子」。

「準備不足即是為失敗做準備。」

作為國情院的王牌特工，他擅長心理戰與談判，無論在任何情況下，都能迅速做出判斷與決策。他習慣獨來獨往，不依賴他人，內心藏著複雜的情感。

然而，海成卻在不知不覺間逐漸向學生們敞開心扉。

意外發揮出自己都沒察覺的熱心腸與正義感，不知不覺間竟成了學校的英雄。

「回過神來，竟然變成這樣了？」

身處這樣的離奇境遇，海成究竟能否順利完成任務？



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▼秦基周飾演「吳秀雅」

【鄭海成的班導師，並且是屏門高中的代課老師，教授的科目是韓國史】



經歷了無數次的教師錄用考試失敗後，終於在年紀不小的時候，好不容易拿到屏門高中這份代課合同職位。

雖然只是代課老師，但她自豪地認為，自己對學生的關愛絕不輸給任何人，滿懷熱情地進入了學校任職。

然而，天啊，這是怎麼回事？秀雅很快就意識到：

作為教師，現實與理想的差距，就如同天堂與地獄般遙遠。

她對學生的熱情和愛，對成為正式教師毫無幫助。

想要成為正式教師，所需的竟是資本主義的微笑、包攬所有雜務，還有必須讓指紋都要磨平的阿諛奉承……！

當初踏入校園時的那份初心，早已被她拋在腦後。

以「禁止熱情」為座右銘，所有心力都只用在如何成為正式教師上。

就在這樣的某一天，一位新學生轉學而來。

可他的名字竟然是……「鄭海成」？

而且越看越讓她想起自己曾經的初戀，這孩子到底是怎麼回事？

難道你該不會是……不，應該不會吧？



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▼金信祿（金新綠）飾演「徐明珠」

【現任屏門集團及屏門高中的理事長，我的女兒最棒了】



她是這個世界上最愛學校和女兒藝娜（金玟周 飾）的人，因此，她所擁有的一切都必須是第一名、必須是最好的，這樣的扭曲執著深植於她的內心。

無論遇到什麼情況，她都不會動搖或失去冷靜。她心思縝密，做事有計劃，總是比對手多想一步，並提前兩步行動，對海成來說，最大最可怕的勁敵。

任何想奪走她所有物或試圖破壞她世界的人，她都絕不會輕易放過。

然而，竟然有人膽敢闖入學校的禁區。

當她得知那個人竟然是個轉學生海成時，她只是冷笑了一下。

「如果變得更礙眼的話，到時再處理掉就好，現在就先看看他能耍什麼花樣吧。」

聽說這個轉學生是個好奇心旺盛的孩子？也許……還能派上些用場呢。



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▼金玟周飾演「李藝娜」

【屏門高中學生會會長，理事長明珠的獨生女】



她高傲精明，喜歡被人捧在手心，任性妄為，自尊心強得像是鼻子要戳破天一樣。簡單來說，就是個「沒禮貌」的屏門高中女王。無論是成績、體育實技、各類競賽或比賽，甚至是人氣投票，她從未讓出過第一名的寶座。不論走到哪裡，她總能引來學生們的羨慕目光，並且樂於享受這種待遇。

然而，學生們做夢也想不到，為了拿下這些第一名，藝娜付出了近乎虐待自己的努力。而藝娜自己也沒有意識到，無論她多麼努力，自己所擁有的一切，都是因為在母親徐明珠的庇蔭下所享有的特權。

她一直在假裝著母女關係很幸福，假裝自己沒有任何煩惱，繼續演著這場戲。就在這時，轉學生海成出現在她面前。

當藝娜看到海成毫不掩飾地無視自己時，受到了不小的衝擊：「竟敢無視我？區區一個轉學生？」



PS：限定女團 IZ*ONE 出身的金珉周積極參與影視作品，近年她還透過韓劇 《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》奪得「最佳女新人」寶座，轉型演員相當成功。

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▼全裴修飾演「安錫浩」組長

【國情院國內4組的組長，對海成而言，他是第二個家庭、如同一位父親般的存在。】



他性格溫暖、充滿人情味，為人隨和，生活簡樸。雖然有時有點嘮叨，管得也多，但就像是我們平凡生活中常見的鄰家大叔一般。

過去，他曾是海成父親的親密後輩。在前輩突然失蹤後，他與妻子張女士一起收養了年幼的海成，將他撫養長大。

原本只是把海成當作親密前輩的兒子、自己的小侄子，但不知不覺中，海成已經成了他真正的兒子一般。

在長大成人的海成面前，親手將國情院的身份證交給他的那一天，安組長暗自下定了決心：

「就算賠上自己的性命，也一定要守護好這孩子。」



PS：全裴修近年飾演過《淚之女王》金秀賢父親，以及《非常律師禹英禑》朴恩斌父親，是大家都很熟悉的韓劇「黃金綠葉」。

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Viu Original 原創韓劇《臥底高中》將於今天開播（2月21日），逢星期五、六晚上在「黃Viu」播出。



＊延伸閱讀：Viu原創韓劇《臥底高中》被喻韓版《逃學威龍》徐康俊劇本百中選一，化身王牌特工對抗金信祿！



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