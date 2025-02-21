IU & 朴寶劍的愛情不看太可惜！新劇《苦盡柑來遇見你》正式預告公開：「愛純與寬植」在濟州島的動人故事來了~

【多圖】由 IU、朴寶劍、文素利、朴海俊等人主演的 Netflix 原創劇集《苦盡柑來遇見你》公開了正式預告&最新劇照，看似純樸卻又充滿冒險的一生令人期待感UPUP。

《苦盡柑來遇見你》講述了出生於濟州島的「勇敢叛逆少女」愛純（IU 飾）與「憨直堅韌少年」寬植（朴寶劍 飾）充滿冒險的一生，他們在花開花落的四季交替中展開的動人故事。



▼預告中，愛純碎念著自己的夢想，寬植則在一旁默默聽著，人物形象也在短短幾秒裡變得更加立體，讓人對兩位角色之間的「化學反應」倍感期待。此外，文素利跟朴海俊則以經歷青春歲月後的成熟愛純和寬植登場，讓人更加好奇他們經歷的另一段人生故事。



這部劇記錄了愛與生命，其實，這是我和你的故事...等等的宣傳字句，讓人更期待看到兩位青春主角充滿冒險的人生會留下怎樣的餘韻。從 1960 年代的濟州到 2025 年的首爾，在時而陰霾、時而晴朗的日子中，這段人生旅程將帶來歡笑、感動和共鳴。



此外，飾演寬植奶奶的金容琳，飾演愛順奶奶的羅文姬，將憑藉大前輩們深厚的演技為劇情增添人生厚度。而廉惠蘭、吳敏愛、崔大勳、張惠珍、白智媛、吳正世、嚴志媛...等實力派演員的加盟，也將為豐富劇情帶來精彩的演出。



新劇《苦盡柑來遇見你》將於3月7日首播，每週上線4集，一共有16集。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞