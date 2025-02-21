Karina & G-Dragon 重聚！人气女团 aespa 出演 MBC 话题综艺节目《Good Day》已录制完毕

SM旗下女团 aespa 将登上 G-Dragon（GD，权志龙）的新节目《Good Day》，令粉丝们相当期待。

SM 娱乐於20日表示：「aespa 已完成 MBC 新综艺《Good Day》的录制，节目播出日期则尚未确定。」

《Good Day》是一档 G-Dragon 与各个领域的人士共同创作音乐的大型音乐企划节目，G-Dragon 将亲自担任音乐制作人，节目PD则是大家都熟悉的金泰浩，制作过《无限挑战》、《玩什么好呢》等热门作品。



首播中，郑亨敦、Defconn、Code Kunst...等人登场互动，随后还有「88之国」金秀贤、丁海寅、任时完、李洙赫、光熙一众1988年生的明星聚会预告，再加上aespa的消息，豪华嘉宾阵容备受瞩目。



Karina 此次通过《Good Day》录制与 G-Dragon 重逢。据早先各大韩媒报导，Karina 曾参与 G-Dragon 第三张正规专辑《Übermensch》收录曲的 MV 拍摄。当时 G-Dragon 所属公司 Galaxy Corporation 的相关人士表示：「关於 Karina 是否出演 MV，目前难以确认。」



《Good Day》将於每周日晚上9点10分播出。



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