【韩网热门】对於朴春「自炒恋情」李敏镐不得不发布声明的原因！网友力挺：忍到现在已经很绅士了

对於2NE1成员朴春三番五次通过小帐（小号）称呼演员李敏镐是「我老公」、「真心老公」，并上传李敏镐照片又秒删后的行为，李敏镐方面最终不得不出面回应，称「和朴春私下并不认识，恋爱传闻并非事实」。

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2NE1朴春贴李敏镐照片喊「我老公」被骂，委屈解释：因为是真的才那样写！2NE1粉丝骂「麻烦」



Theqoo上有网友以「李敏镐不得不发布声明的原因」为题，搜集了网友们在朴春「自炒恋情」后的留言，很多网友表示：「两人私下可能真的交往了，那又怎样，都是成年人了，只是女方很想公开而已」、「有可能真的交往罗，只不过是李敏镐不想公开」、「祝贺朴春」、「感觉是真的」、「 她都那么说了，说不定就是真的」、「是真的概率也不是没有，比如说以前交往过，如果是假的话，希望女方积极治疗，希望她内心能够平静」、「交往的话又有什么问题呢？」因为有太多人询问，甚至相信，这才导致李敏镐不得不正面回应。



韩国网友评论：

1. 李敏镐不起诉她已经很绅士了，可能真的觉得她生病了，才忍到现在，求女生适可而止吧

2. 李敏镐太可怜了，根本都不认识，突然就被传恋情，我确实在theqoo上看到过好多次内文提到的那些内容

3. 居然有人相信

4. 李敏镐简直就是菩萨

5. 我原本希望朴春的公司赶快出来收拾烂摊子，没想到是受害方先出来回应

6. 明明可以不回应，但实在是没办法了

7. 现在朴春的公司也应该赶快发表官方立场了吧，要诚恳一些，明确地道歉，老实说事情发展成这样李敏镐就是起诉她也不为过

8. 有些人还在看热闹

9. 有些人还嘲笑李敏镐为什么非得要发声明，因为子虚乌有的内容会被恶意放大，甚至诽谤、嘲笑他的作品

10. 朴春啊，该去看病了

11. 朴春经纪公司在做什么

12. 了解李敏镐的人都知道绝对不可能，我也觉得不可能，问题是女方一直这样，会让不了解真相的人产生疑惑，觉得「会不会是真的」，即使有网友辟谣，还会被反问「你又知道些什么」

13. 不能因为你生病就胡说八道，制造奇怪的绯闻，明明都有受害人了，还不让受害人说话，让他一直忍著吗？？

14. 不能告她散播虚假消息吗????

15. 感觉他已经忍了很久，实在不得已才发了声明，已经非常绅士了

16. 居然有那么多人相信，也对，她本人亲自爆料的，所以很多人才会相信吧

17. 感觉有些人明明知道是假的，还故意留言，太讨厌了

18. 居然真的有人相信，李敏镐太可怜了

19. 不管朴春生不生病，李敏镐都没有理由听她说那些话，业界就说朴春总是这样

20. 不能替李敏镐说话，不然还要被骂是媚男

21. 李敏镐应该烦死了，忍了很久的样子

22. 如果是男艺人发文说「我老婆」、「我妻子」的话，网路早就炸了，性别对调就说「生病了，真可怜啊」

23. 虽然我不相信，但也不会认为相信的人就是错的，毕竟两人都是艺人，出现这种新闻第一反应肯定是「嗯？ 真的吗？」

24. 其实很多人不是真心相信，反而是想要听更多的八卦，所以选择相信

25. 难怪这世上有那么多人被诈骗啊，太容易相信别人了

原文：https://theqoo.net/square/3621188846

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