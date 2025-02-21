2NE1朴春貼李敏鎬照片喊「我老公」被罵，委屈解釋：因為是真的才那樣寫！2NE1粉絲罵「麻煩」

因稱演員李敏鎬為「我老公」而引發「自爆戀情」爭議的2NE1成員朴春，對於該爭議表示又稱「都是真的」。

2月12日，朴春通過個人SNS小帳（小號）發佈了寫有「我老公♥」的文字，並附上了一張照片。 公開的照片中，李敏鎬和朴春的臉並排出現，雖然並不是兩人合照，但朴春將兩張照片合成後上傳到了SNS上，引爆熱議後又刪除了。 然而15日，她又發佈「是我的老公沒錯」，再次附上與李敏鎬的合照，回應海外粉絲詢問「Is it for real？」（是真的嗎？ ）時回答「yes」（是的），並在被問及誰刪除了文章時回覆「公司」。 對此，朴春的所屬公司解釋稱，這是她對李敏鎬的粉絲心情所發佈的內容。



事情尚未平息，19日她再次更新內容，寫道：「大家好，我一直很努力。 因為都是事實（真的）所以才那樣寫的，2NE1會繼續努力的，謝謝大家的關注。因為還有第三個帳號，所以請大家多多關注。 」並公開了她的第三個副帳戶。 然而20日這一天，朴春的所有小帳就都消失了。



在朴春「自爆戀情」事件之後，2NE1粉絲聯合會曾發表聲明，正式要求「除去朴春的2NE1活動」，他們用「定時炸彈」、「麻煩」等詞語形容朴春的行為，並表示她正在損害2NE1的聲譽。 粉絲聯合會方面表示：「朴春在社交媒體上反覆做出突發行為，已經到了無法控制的地步。」並對因此而受到影響的演員和粉絲表示歉意。



此外，朴春所屬的2NE1將於2025年4月12日-13日在首爾奧林匹克公園KSPO DOME舉辦安可演唱會。

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