朴春稱「李敏鎬是我老公」爭議不斷！男方經紀公司發聲明：「兩人無私交，戀愛傳聞毫無根據」

朴春在 IG 多次提及李敏鎬是「我的老公」引起爭議後，20日李敏鎬的經紀公司也對兩人的戀愛傳聞表明立場。

李敏鎬的經紀公司MYM娛樂表示：「因爲和朴春沒有私交，所以（戀愛傳聞）毫無根據。」李敏鎬方面此前一直對戀愛傳聞保持沉默，但此次首次公開表明立場，可能是因爲認爲很難再對此事置之不理。



當天，朴春在自己的 IG 上寫道：「我是朴春，其實我是單身。因爲李敏鎬讓我上傳，所以我才上傳那些貼文，但我表明我是單身，祝大家度過美好的一天。」

朴春從去年9月開始通過 IG 上傳李敏鎬的照片，並寫下「我的老公」，引發熱烈討論。本月12日和15日，她再次主張自己是李敏鎬的妻子，稱「是我的老公沒錯」，雖然這些貼文都被刪除了，但朴春之後又再次主張「都是因爲是真的才寫的。」對此，朴春的經紀公司則解釋：「這是對李敏鎬的粉絲心引起的突發事件。」



（＊延伸閱讀：2NE1朴春貼李敏鎬照片喊「我老公」被罵，委屈解釋：因為是真的才那樣寫！2NE1粉絲罵「麻煩」）

另外，朴春所屬的組合 2NE1 將於4月12日至13日在首爾 KSPO DOME 舉行 《WELCOME BACK》安可演唱會。而李敏鎬現在正在通過《問問星星吧》與觀眾見面。



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