朴春SNS小號示愛李敏鎬，直呼「我老公」，驚呆網友！所屬社代表：具體情況難以確認

2NE1成員朴春通過SNS小號公開向男演員李敏鎬示愛。

日前，朴春於通過個人SNS小號發佈了寫有「我老公♥」的文字，並附上了一張照片。 公開的照片中，李敏鎬和朴春的臉並排出現，雖然並不是兩人合照，但朴春將兩張照片合成後上傳到了SNS上，隨後引爆熱議。



朴春所屬經紀公司的代表在接受韓媒採訪時解釋：「SNS是藝人的私人空間，具體情況難以確認。」謹慎地表達了立場。 接著還透露：「其實朴春一直都是李敏鎬，關於她的小號情況，目前還在確認中。」朴春作為出道16年的資深歌手，並非未成年，因此業內普遍認為她的個人SNS不會由經紀公司完全管理。

去年9月朴春也曾發佈過一張李敏鎬的照片，並寫下「真心的丈夫♥」，因此引發了「自曝戀情」爭議。 因為朴春多次在媒體上公開表示李敏鎬是自己的理想型，許多粉絲因此對這條動態產生了疑問，不知道是單純的粉絲情結，還是帳號被駭客入侵。



當時經紀公司的代表就曾回應：「看起來只是單純的粉絲心情。」並強調「他們並不是戀愛關係」。 隨後朴春刪除了相關內容。 然而她在上個月重新開設了小號，並再次提到李敏鎬是「丈夫」，再次掀動雙方粉絲的心。

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