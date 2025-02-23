《換乘戀愛2》南熙斗奪冬奧會冰球銅牌，獎牌送女友超甜

韓國戀愛真人秀《換乘戀愛》自2021年開播以來因其創新模式吸引了大量觀眾，並捧紅了多位出演嘉賓。 在第二季中亮相JTBC體育節目主播李娜妍和韓國國家冰球運動員南熙斗之間的「虐戀」在節目當時引爆熱議。

體育主播和運動員，任誰看都是很般配的一對啊，分分合合數次的兩人通過節目終於認清對方就是真愛，一直穩定交往到了現在，這對情侶檔也受到廣大粉絲的喜愛。



最近身為國家冰球運動員南熙斗傳出好消息，在「哈爾濱2025亞冬會」上獲得了銅牌。 身為女友的李娜妍在自己的SNS上發文稱：「人生第一次現場觀看亞冬會！因為是第一次現場觀看國際比賽，所以更加緊張，但多虧了熙鬥，我不僅看到了獎牌，還親自戴上了...... 情人節時給我戴上獎牌的南熙鬥真的很帥呢！韓國選手們真的辛苦了！」並上傳了多張照片。



照片中，李娜妍前往中國哈爾濱觀看了南熙斗參加的冰球比賽，併為他加油助威。 南熙鬥更是將獎牌摘下來戴在了女友脖子上，似乎在用行動表示「我的獎章有你的一半」。看到照片的網友們紛紛留言表示：「像電影一樣的情侶」、「身高差讓人心動」、「熙斗辛苦了」等，積極支持兩人的愛情。

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