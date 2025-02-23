《换乘恋爱2》南熙斗夺冬奥会冰球铜牌，奖牌送女友超甜

韩国恋爱真人秀《换乘恋爱》自2021年开播以来因其创新模式吸引了大量观众，并捧红了多位出演嘉宾。 在第二季中亮相JTBC体育节目主播李娜妍和韩国国家冰球运动员南熙斗之间的「虐恋」在节目当时引爆热议。

体育主播和运动员，任谁看都是很般配的一对啊，分分合合数次的两人通过节目终於认清对方就是真爱，一直稳定交往到了现在，这对情侣档也受到广大粉丝的喜爱。



最近身为国家冰球运动员南熙斗传出好消息，在「哈尔滨2025亚冬会」上获得了铜牌。 身为女友的李娜妍在自己的SNS上发文称：「人生第一次现场观看亚冬会！因为是第一次现场观看国际比赛，所以更加紧张，但多亏了熙斗，我不仅看到了奖牌，还亲自戴上了...... 情人节时给我戴上奖牌的南熙斗真的很帅呢！韩国选手们真的辛苦了！」并上传了多张照片。



照片中，李娜妍前往中国哈尔滨观看了南熙斗参加的冰球比赛，并为他加油助威。 南熙斗更是将奖牌摘下来戴在了女友脖子上，似乎在用行动表示「我的奖章有你的一半」。看到照片的网友们纷纷留言表示：「像电影一样的情侣」、「身高差让人心动」、「熙斗辛苦了」等，积极支持两人的爱情。

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