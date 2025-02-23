難怪演得那麼像！《外傷重症中心》「千薔薇」護理師來自醫生世家，曾祖父曾為朝鮮王朝高宗治病

朱智勛和秋泳愚主演的Netflix新劇《外傷重症中心》上線後口碑一路上漲，劇情幹練無loveline受好評，未來觀看意願高。 韓國網友稱讚劇情快速、演員優秀，尤其推薦無爛梗、無拖拉的觀看體驗。

除了身為主演的朱智勛表現亮眼之外，劇中外號「黑道」，富有責任感與使命感的「白江赫」（朱智勛 飾）的得力助手、外傷重症中心的護理師「千薔薇」的扮演者賀營的演技也備受好評，成為最近的大勢。

在最近的採訪中，賀營提到了家人，她演護理師那麼出色，完全就是受了家人的影響，出生於醫生世家，難怪拿捏細節如此完美。



賀營表示：「通過試鏡與導演見了面。 看到試鏡劇本後，我覺得這個角色很有魅力。 我也讀了原作，積極爭取到了這個角色。」賀營曾有一段在醫院工作的經歷，她解釋道：「（不是醫療行為）而是清潔工作之類的。 那時可以看到員工、護士們的日常模樣，我參考了那時的經驗。」

賀營的父親是醫生，母親曾是護理師（護士）。 她透露：「父親現在仍從事醫生工作，母親以前學過護理專業，但現在在做其他工作。」此外，她還提到：「聽說我曾祖父是過去在漢陽以西洋醫學開業的第一位醫生。 雖然沒有具體聽過細節，但據說還曾為高宗皇帝診治過。 這是非常值得感恩的事情，當然也感到自豪，我覺得自己必須努力，不能辜負大家的期望。」



當被問及在醫院工作的人們是什麼樣子時，賀營回答：「即使在令人慌張的時刻，他們也保持冷靜。 同時又能迅速應對情況並做出診斷。 這些模樣讓我印象深刻。」她還笑著說：「試鏡劇本是白江赫教授和千薔薇初次見面的場景，我覺得如果能展現出這種氛圍會很有趣，所以努力表現了。 導演也給予了好評，看來是個不錯的策略。」

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