「朴恩斌」的全新挑戰！在Disney+醫學驚悚劇《狂醫魔徒》中，成為為手術不擇手段的天才醫生～

Disney+在今年（2025）首部的原創醫學驚悚劇《狂醫魔徒》備受矚目，特別是朴恩斌首次挑戰醫生角色，展開強烈的演技變身，掀起熱烈討論。





《狂醫魔徒》講述曾經是前途無量的天才醫生「鄭世玉」，與讓自己墜入深淵的恩師「崔德熙」（薛景求 飾）重逢後，展開一場激烈對峙的故事。朴恩斌在《非常律師禹英禑》中，完美詮釋患有自閉症類群障礙的天才律師「禹英禑」，憑藉此角色奪下第59屆百想藝術大賞TV部門大賞。而這次，她將以180度截然不同的形象，帶來嶄新的演技挑戰，吸引了眾多網友的關注。



劇中，朴恩斌飾演因為受人尊敬的恩師陷害而跌落谷底的「影子醫生」鄭世玉。「鄭世玉」是一位對大腦著迷、為了手術可以不擇手段的天才醫生，卻因為曾經的師父——由薛景求飾演的「崔德熙」——被剝奪醫師執照，從此成為隱身於醫療界的影子醫生。這部作品不僅是她首次挑戰醫生角色，還將透過與「崔德熙」的激烈對抗，使劇情張力達到巔峰。



公開的多張劇照展現了鄭世玉的多重面貌，包括身穿染血手術服、專注執刀的場景，凌厲眼神震懾對手的瞬間，以及壓抑不住情感、痛哭失聲的場面。朴恩斌將細膩詮釋這位影子醫生隱藏身分、過著危險人生的角色，其瘋狂與執著的細節演繹，預示著又一個代表性角色的誕生。





導演金政炫表示：「朴恩斌透過扎實的演技，成功塑造出與她以往形象截然不同的『鄭世玉』，觀眾將看到前所未見的朴恩斌。」飾演全球頂尖神經外科醫生、也是將「鄭世玉」逐出醫院的恩師「崔德熙」的大前輩薛景求，也對她讚譽有加：「朴恩斌演這種角色？這讓我覺得新鮮又有趣，她在決定參演這部作品時，起到了很大的推動作用。」





對此，朴恩斌表示：「角色設定和故事結構都很新奇，讓我產生了強烈的表演慾望，希望能夠完整呈現鄭世玉複雜多變的內心世界。」她的突破性演技轉變，無疑讓觀眾更加期待這部作品。

由朴恩斌、薛景求、尹燦榮、朴秉恩（朴丙垠）等韓國實力派演員們攜手合作，加上獨特的醫學驚悚題材，使得《狂醫魔徒》備受期待。該劇將於3月19日在 Disney+ 正式上線。



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