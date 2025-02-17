【韓網熱門】金信英電台發言惹怒PLAVE粉絲，被要求下車
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【韓網熱門】金信英電台發言惹怒PLAVE粉絲，被要求下車

明星   2025年2月17日   星期一17:30   Sani  

（封面圖源：C-JeS娛樂，X@plave_official）

金信英昨天主持電台節目《正午的希望曲，我是金信英》時，與固定嘉賓Hangzoo一起聽了虛擬男團PLAVE的新歌《Dash》，隨後聊到對PLAVE的看法。

（圖源：X@plave_official）

金信英表示，雖然PLAVE已經出道兩年但她還沒有適應：「不久前我非常生氣的是高英培和 PLAVE 成員一起拍照片，我真的嚇了一跳，那高英培是怎麼錄音的？ 怎麼直播的？」

Hangzoo解釋道：「不能和他們見面... 我不是和虛擬偶像關係很好嗎？ 因為他們生活在另一個世界，不能和他們見面，只能在 SNS 上溝通。」

金信英：「我要瘋了...... 那麼是不是高英培一個人拍的照片呢？ 然後把那個誰貼到旁邊... 另一個世界的那個...」Hangzoo 回答確實是用合成的。
（圖源：IG@spokingko）

金信英又說：「說實話（PLAVE）不能出演我們的節目，感覺我會真正認清現實。 看不到（成員們）的話要看那裡呢？ 但我們應該接受這種文化，只是到目前爲止還很難。」

節目播出後，PLAVE粉絲認為金信英的發言是在貶低虛擬偶像，在官網留言板等處大量PO文，要求她道歉並退出節目。
（圖源：TVDaily）

韓國網友評論：
1. 究竟哪裡做錯了？
2. 我覺得很多人的想法都跟金信英差不多...
3. 完全能理解，都不在同一個錄影棚啊，我覺得PLAVE當事人也能理解吧...？
4. 我覺得電視台所有人也都是這樣想...
5. 站在普通大眾的角度確實可以有這樣的想法，但這種話不應該在有眾多觀眾的節目上說吧？ 那些觀眾當中也不乏粉絲啊
6. 她只是說還不習慣對著空氣說話，所以很難在自己的節目裡聊天，不就是這個意思嗎？ 這有什麼問題嗎...
7. 其他DJ都做得好好的，金信英作為DJ，這樣的發言確實缺乏專業意識，不是DJ該講的話
（圖源：X@idolradiokorea）

8. 什麼也沒做就被丟石子的是PLAVE和粉絲，哪裡沒關係了？ 明明就很無禮！如果對虛擬偶像缺乏了解和理解，就應該不要講話，那些話會對某些人造成傷害... 而且還是在節目裡講？
9. 這還不算無禮嗎？ 在公開場合對特定對象談論喜好與否，就是無禮
10. 個人想法是自由的，但在電台節目裡毫無掩飾地講出來，確實無禮。 作為同一個行業的同僚、作為DJ，應該對自己的發言更加謹慎
11. 興趣沒被尊重，心情確實會不好，但真的有必要上升到網路霸凌的程度嗎...
12. 我覺得她是對體系還不夠了解，無法把對方當作個人體??? 看待，所以講得很輕鬆。 能理解（粉絲）不爽... 但以留言數量來看，好像有點太誇張了
13. 希望（粉絲們）就像包容PLAVE過去的厭女歌詞一樣，也能包容這次的電台發言...
14. 能不能別再罵女性了？ 看到金賽綸的事情，難道還沒有所感悟嗎？
15. 這個國家就算出了死亡事件也不會有任何改變
16. 這程度就要下車的話，韓國還有藝人能活動嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3615468554，https://theqoo.net/hot/3615844713

＊延伸報導：事後，金信英就貶低「虛擬偶像」PLAVE的爭議道歉！「沒有了解時代的潮流，我的發言太無禮了」

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