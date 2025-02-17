【韓網熱門】金信英電台發言惹怒PLAVE粉絲，被要求下車

金信英昨天主持電台節目《正午的希望曲，我是金信英》時，與固定嘉賓Hangzoo一起聽了虛擬男團PLAVE的新歌《Dash》，隨後聊到對PLAVE的看法。

金信英表示，雖然PLAVE已經出道兩年但她還沒有適應：「不久前我非常生氣的是高英培和 PLAVE 成員一起拍照片，我真的嚇了一跳，那高英培是怎麼錄音的？ 怎麼直播的？」

Hangzoo解釋道：「不能和他們見面... 我不是和虛擬偶像關係很好嗎？ 因為他們生活在另一個世界，不能和他們見面，只能在 SNS 上溝通。」

金信英：「我要瘋了...... 那麼是不是高英培一個人拍的照片呢？ 然後把那個誰貼到旁邊... 另一個世界的那個...」Hangzoo 回答確實是用合成的。



金信英又說：「說實話（PLAVE）不能出演我們的節目，感覺我會真正認清現實。 看不到（成員們）的話要看那裡呢？ 但我們應該接受這種文化，只是到目前爲止還很難。」

節目播出後，PLAVE粉絲認為金信英的發言是在貶低虛擬偶像，在官網留言板等處大量PO文，要求她道歉並退出節目。



韓國網友評論：

1. 究竟哪裡做錯了？

2. 我覺得很多人的想法都跟金信英差不多...

3. 完全能理解，都不在同一個錄影棚啊，我覺得PLAVE當事人也能理解吧...？

4. 我覺得電視台所有人也都是這樣想...

5. 站在普通大眾的角度確實可以有這樣的想法，但這種話不應該在有眾多觀眾的節目上說吧？ 那些觀眾當中也不乏粉絲啊

6. 她只是說還不習慣對著空氣說話，所以很難在自己的節目裡聊天，不就是這個意思嗎？ 這有什麼問題嗎...

7. 其他DJ都做得好好的，金信英作為DJ，這樣的發言確實缺乏專業意識，不是DJ該講的話



8. 什麼也沒做就被丟石子的是PLAVE和粉絲，哪裡沒關係了？ 明明就很無禮！如果對虛擬偶像缺乏了解和理解，就應該不要講話，那些話會對某些人造成傷害... 而且還是在節目裡講？

9. 這還不算無禮嗎？ 在公開場合對特定對象談論喜好與否，就是無禮

10. 個人想法是自由的，但在電台節目裡毫無掩飾地講出來，確實無禮。 作為同一個行業的同僚、作為DJ，應該對自己的發言更加謹慎

11. 興趣沒被尊重，心情確實會不好，但真的有必要上升到網路霸凌的程度嗎...

12. 我覺得她是對體系還不夠了解，無法把對方當作個人體??? 看待，所以講得很輕鬆。 能理解（粉絲）不爽... 但以留言數量來看，好像有點太誇張了

13. 希望（粉絲們）就像包容PLAVE過去的厭女歌詞一樣，也能包容這次的電台發言...

14. 能不能別再罵女性了？ 看到金賽綸的事情，難道還沒有所感悟嗎？

15. 這個國家就算出了死亡事件也不會有任何改變

16. 這程度就要下車的話，韓國還有藝人能活動嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3615468554，https://theqoo.net/hot/3615844713

＊延伸報導：事後，金信英就貶低「虛擬偶像」PLAVE的爭議道歉！「沒有了解時代的潮流，我的發言太無禮了」

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