金信英就貶低「虛擬偶像」PLAVE的爭議道歉！「沒有了解時代的潮流，我的發言太無理了」

今日（17日）金信英對貶低虛擬偶像團體 PLAVE 的爭議進行道歉。

金信英在廣播節目《正午的希望曲我是金信英》的開場白中，用明朗的聲音說：「很多人認爲我在2月16日星期天的節目中，對虛擬偶像團體 PLAVE 說的話並不公正客觀。」金信英表示虛心接受自己發言的所有指責，真心向受傷的藝人和粉絲道歉，通過這次事件再次感受到每句話的重量和作為DJ的責任感。

接著，她進一步表示：「沒有了解時代的潮流，到目前為止，PLAVE 一直在努力活動，但是（我的發言）好像是超越無知的無禮的表現，支持他們的粉絲們本來應該度過一個美好的週末，但是因爲我的每一句話，我切實感受到沉重感和責任感。再次低頭道歉，今後爲了不再發生這樣的事情，我會多多學習。」



昨日（16日）金信英在節目中與 Rapper Hangzoo 一起聽了 PLAVE 的新曲〈Dash〉後聊天時說道：「PLAVE 出道已經兩年了，但我還沒有適應。不久前我非常生氣的是高英培和 PLAVE 成員一起拍照片，我真的嚇了一跳，那高英培是怎麼錄音的？怎麼直播的？我有了這種想法。」



對此，Hangzoo 表示：「不能和他們見面，我不是和虛擬偶像關係很好嗎？因為他們生活在另一個世界，不能和他們見面，只能在 SNS 上溝通。」聽到這個消息後，金信英說：「我要瘋了……那麼是不是高英培一個人拍的照片呢？」Hangzoo 回答是用合成的，金信英又說：「說實話（PLAVE）不能出演我們的節目，感覺我會真正認清現實，看不到（成員們）的話要看那裡呢？應該接受這種文化，但到目前爲止還很難。」節目播出後，金信英的發言被認為是在貶低虛擬偶像，PLAVE 的粉絲們也要求她道歉並退出節目。

另外，PLAVE 接連刷新虛擬偶像的新紀錄，在 K-POP 界創造新的歷史。最近發行的第三張迷你專輯《Caligo Pt.1》銷量突破100萬張，主打歌〈Dash〉也在音源網站創下優異的成績。



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