【韩网热门】金信英电台发言惹怒PLAVE粉丝，被要求下车

金信英昨天主持电台节目《正午的希望曲，我是金信英》时，与固定嘉宾Hangzoo一起听了虚拟男团PLAVE的新歌《Dash》，随后聊到对PLAVE的看法。

金信英表示，虽然PLAVE已经出道两年但她还没有适应：「不久前我非常生气的是高英培和 PLAVE 成员一起拍照片，我真的吓了一跳，那高英培是怎么录音的？ 怎么直播的？」

Hangzoo解释道：「不能和他们见面... 我不是和虚拟偶像关系很好吗？ 因为他们生活在另一个世界，不能和他们见面，只能在 SNS 上沟通。」

金信英：「我要疯了...... 那么是不是高英培一个人拍的照片呢？ 然后把那个谁贴到旁边... 另一个世界的那个...」Hangzoo 回答确实是用合成的。



金信英又说：「说实话（PLAVE）不能出演我们的节目，感觉我会真正认清现实。 看不到（成员们）的话要看那里呢？ 但我们应该接受这种文化，只是到目前爲止还很难。」

节目播出后，PLAVE粉丝认为金信英的发言是在贬低虚拟偶像，在官网留言板等处大量PO文，要求她道歉并退出节目。



韩国网友评论：

1. 究竟哪里做错了？

2. 我觉得很多人的想法都跟金信英差不多...

3. 完全能理解，都不在同一个录影棚啊，我觉得PLAVE当事人也能理解吧...？

4. 我觉得电视台所有人也都是这样想...

5. 站在普通大众的角度确实可以有这样的想法，但这种话不应该在有众多观众的节目上说吧？ 那些观众当中也不乏粉丝啊

6. 她只是说还不习惯对著空气说话，所以很难在自己的节目里聊天，不就是这个意思吗？ 这有什么问题吗...

7. 其他DJ都做得好好的，金信英作为DJ，这样的发言确实缺乏专业意识，不是DJ该讲的话



8. 什么也没做就被丢石子的是PLAVE和粉丝，哪里没关系了？ 明明就很无礼！如果对虚拟偶像缺乏了解和理解，就应该不要讲话，那些话会对某些人造成伤害... 而且还是在节目里讲？

9. 这还不算无礼吗？ 在公开场合对特定对象谈论喜好与否，就是无礼

10. 个人想法是自由的，但在电台节目里毫无掩饰地讲出来，确实无礼。 作为同一个行业的同僚、作为DJ，应该对自己的发言更加谨慎

11. 兴趣没被尊重，心情确实会不好，但真的有必要上升到网路霸凌的程度吗...

12. 我觉得她是对体系还不够了解，无法把对方当作个人体??? 看待，所以讲得很轻松。 能理解（粉丝）不爽... 但以留言数量来看，好像有点太夸张了

13. 希望（粉丝们）就像包容PLAVE过去的厌女歌词一样，也能包容这次的电台发言...

14. 能不能别再骂女性了？ 看到金赛纶的事情，难道还没有所感悟吗？

15. 这个国家就算出了死亡事件也不会有任何改变

16. 这程度就要下车的话，韩国还有艺人能活动吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3615468554，https://theqoo.net/hot/3615844713

＊延伸报导：事后，金信英就贬低「虚拟偶像」PLAVE的争议道歉！「没有了解时代的潮流，我的发言太无礼了」

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