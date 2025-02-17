【韩网热门】金信英电台发言惹怒PLAVE粉丝，被要求下车
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【韩网热门】金信英电台发言惹怒PLAVE粉丝，被要求下车

明星   2025年2月17日   星期一17:30   Sani  

（封面图源：C-JeS娱乐，X@plave_official）

金信英昨天主持电台节目《正午的希望曲，我是金信英》时，与固定嘉宾Hangzoo一起听了虚拟男团PLAVE的新歌《Dash》，随后聊到对PLAVE的看法。

（图源：X@plave_official）

金信英表示，虽然PLAVE已经出道两年但她还没有适应：「不久前我非常生气的是高英培和 PLAVE 成员一起拍照片，我真的吓了一跳，那高英培是怎么录音的？ 怎么直播的？」

Hangzoo解释道：「不能和他们见面... 我不是和虚拟偶像关系很好吗？ 因为他们生活在另一个世界，不能和他们见面，只能在 SNS 上沟通。」

金信英：「我要疯了...... 那么是不是高英培一个人拍的照片呢？ 然后把那个谁贴到旁边... 另一个世界的那个...」Hangzoo 回答确实是用合成的。
（图源：IG@spokingko）

金信英又说：「说实话（PLAVE）不能出演我们的节目，感觉我会真正认清现实。 看不到（成员们）的话要看那里呢？ 但我们应该接受这种文化，只是到目前爲止还很难。」

节目播出后，PLAVE粉丝认为金信英的发言是在贬低虚拟偶像，在官网留言板等处大量PO文，要求她道歉并退出节目。
（图源：TVDaily）

韩国网友评论：
1. 究竟哪里做错了？
2. 我觉得很多人的想法都跟金信英差不多...
3. 完全能理解，都不在同一个录影棚啊，我觉得PLAVE当事人也能理解吧...？
4. 我觉得电视台所有人也都是这样想...
5. 站在普通大众的角度确实可以有这样的想法，但这种话不应该在有众多观众的节目上说吧？ 那些观众当中也不乏粉丝啊
6. 她只是说还不习惯对著空气说话，所以很难在自己的节目里聊天，不就是这个意思吗？ 这有什么问题吗...
7. 其他DJ都做得好好的，金信英作为DJ，这样的发言确实缺乏专业意识，不是DJ该讲的话
（图源：X@idolradiokorea）

8. 什么也没做就被丢石子的是PLAVE和粉丝，哪里没关系了？ 明明就很无礼！如果对虚拟偶像缺乏了解和理解，就应该不要讲话，那些话会对某些人造成伤害... 而且还是在节目里讲？
9. 这还不算无礼吗？ 在公开场合对特定对象谈论喜好与否，就是无礼
10. 个人想法是自由的，但在电台节目里毫无掩饰地讲出来，确实无礼。 作为同一个行业的同僚、作为DJ，应该对自己的发言更加谨慎
11. 兴趣没被尊重，心情确实会不好，但真的有必要上升到网路霸凌的程度吗...
12. 我觉得她是对体系还不够了解，无法把对方当作个人体??? 看待，所以讲得很轻松。 能理解（粉丝）不爽... 但以留言数量来看，好像有点太夸张了
13. 希望（粉丝们）就像包容PLAVE过去的厌女歌词一样，也能包容这次的电台发言...
14. 能不能别再骂女性了？ 看到金赛纶的事情，难道还没有所感悟吗？
15. 这个国家就算出了死亡事件也不会有任何改变
16. 这程度就要下车的话，韩国还有艺人能活动吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3615468554，https://theqoo.net/hot/3615844713

＊延伸报导：事后，金信英就贬低「虚拟偶像」PLAVE的争议道歉！「没有了解时代的潮流，我的发言太无礼了」

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