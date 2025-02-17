少女時代「太妍」繼首爾後再創新紀錄！！成為首位登上台北大巨蛋的海外歌手，門票全數售罄

不愧是少女時代的最強主唱太妍（金泰妍），她的亞洲巡演尚未開啟，就已經掀起熱烈反響。

即將於3月7日至9日，在奧林匹克公園KSPO DOME舉行的《TAEYEON CONCERT - The TENSE》，早在粉絲俱樂部的預售階段就已三場全數售罄，而11日追加開放的視線受限座位亦迅速售罄。

根據所屬公司SM娛樂表示，因應粉絲的熱烈支持，巡演最終場——3月9日的演出，將透過全球平台Beyond LIVE與Weverse進行線上直播。



此外，太妍繼首爾後，將於3月16日登上台北大巨蛋，成為繼華語頂級歌手周杰倫、張惠妹之後，第三位站上該舞台的歌手，也是首位在此開唱的海外藝人（第一位站上這個場地的韓國歌手）。這場演出的門票同樣全數售罄，包括視線受限座位，再次證明她在國內外的超高人氣。



太妍同時宣布，將於4月19日至20日在日本東京的有明競技場（ARIAKE ARENA）舉辦演唱會，並計劃巡迴馬尼拉、雅加達、澳門、新加坡、曼谷與香港等，共計九個地區，與更多粉絲近距離見面。



《TAEYEON CONCERT - The TENSE》是太妍自2023年6月至8月舉辦的《The ODD Of LOVE》巡演後，時隔約1年7個月再度推出的大型演唱會。



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