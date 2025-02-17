SEVENTEEN粉絲見面會「Carat Land2025」3月開啟！規模UP↑期待感！

人氣男團SEVENTEEN將於3月20-21日在仁川文鶴主體育場舉行為期兩天的「2025 SVT 9TH FAN MEETING SEVENTEEN in Carat Land」。

去年SEVENTEEN 的粉絲見面會吸引了線上和線下合計150萬人次。 考慮到 CARAT（粉絲團名）的龐大規模，今年他們選擇了更大的體育場，活動還將提供線上直播。

17日，經紀公司還公開了「Carat Land」的海報，成員們在廣闊的體育場背景下展現燦爛的笑容，空中飛舞的紙條營造出熱烈的氛圍。海報還展示了 SEVENTEEN 與 CARAT 的官方標誌，並可以看到「團隊 SEVENTEEN」、「0526」（SEVENTEEN 的出道日）、「0214」（CARAT 的生日）等具有特殊意義的標識。



另外，SEVENTEEN 正在通過各種活動慶祝出道 10 周年。 小分隊BSS（夫勝寛、DK、HOSHI）於 8 日發行了單曲《TELEPARTY》。



4月SEVENTEEN還將前往墨西哥，參加拉丁美洲最大規模的音樂節之一——「Tecate Pa』l Norte 2025 2025」，與Justin Timberlake、Olivia Rodrigo、Green DayCharli XCX等人一起和歌迷見面，成為首個受邀參加該音樂節的 K-pop藝人。

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